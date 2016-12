“Sin futuro” Gto. unido por la seguridad, critica PRD

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El dirigente estatal del PRD, Baltasar Zamudio Cortés aseguró que el programa “Guanajuato Unido por la Seguridad” no tiene futuro alguno, pues autoridades estatales no incluyeron en su elaboración a los diversos sectores sociales, por lo que sus objetivos y alcances además de limitados carecen de una visión integral y a largo plazo.



“Todos lo vimos el día de la presentación: sólo había diputados del PAN y funcionarios del Gobierno del Estado. No se incluyó a la Universidad de Guanajuato, tampoco a universidades privadas y otros sectores sociales como la iniciativa privada, por lo que el programa no tiene futuro”, dijo.



Consideró que la medida apunta más bien a fortalecer la imagen del Gobierno en turno, sobre todo por el serio y creciente malestar social que ha generado la actual ola de violencia e inseguridad en el estado, de la cual no se tiene antecedente alguno.