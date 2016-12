Adeuda el Icatmi aguinaldo a mil

MARÍA TRINIDAD ZARAGOZA Publicada el

Más de mil trabajadores de Icatmi no han recibido su aguinaldo y el director general no da la cara, así lo señaló María Herrera Bonilla, delegada del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán.



Manifestó su descontento tras argumentar que están violando el contrato colectivo de trabajo al no cubrirles en tiempo y forma su salario, ni cumplir con varias prestaciones.



Asimismo dijo que están faltando a lo que enmarca la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87, ya que no han depositado a estas alturas el aguinaldo.