Hay desabasto de gasolina

ALMA GUADALUPE GÓMEZ

De las 8 gasolineras visitadas ayer por AM, sólo 3 de éstas contaban con gasolina suficiente para ofrecer el servicio, el resto se encontraban cerradas o en espera de que llegaran pipas a recargar el combustible.



La constante fue encontrar a los trabajadores sin nada que hacer, pues a pesar de no contar con el servicio estos deben permanecer en las instalaciones.



A algunos de los despachadores les manifestaron que el desabasto de gasolina se debe a que no está operando la planta en Salamanca, que es la que abastece a la región.