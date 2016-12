‘...Hay robos y es mala la producción’

ALMA GUADALUPE GÓMEZ Publicada el

El evidente desabasto de Gasolina en Lagos de Moreno no tiene por qué relacionarse con los gasolinazos esperados en 2017.



Para el economista de la UNAM, Eduardo Esquivel Ancona, el problema tiene su origen en la mala productividad de la refinería de Salamanca, que distribuye el combustible a Lagos, y además, el robo de gasolina que también está presente en el municipio.



“El desabasto que ahora se tiene en la región es por las fallas de producción en Salamanca, que es donde se distribuye, además los robos de gasolina no han parado en Lagos. El desabasto de combustible no siempre tiene qué ver con un alza en los precios”, dijo.