Toño peleará por el puesto

Toño Rodríguez ya se sacó de la cabeza su pasado con Chivas y ahora espera disfrutar cada día que vista la playera de León.



Sin importar las complicaciones que haya sufrido en su carrera, para el guardameta que ahora portará el número uno de León, ésta es una nueva oportunidad de seguir creciendo y espera tener buenas actuaciones con la Fiera.



“Vengo a sumar, a intentar crecer, a mostrar día con día una mejor cara, a tratar de que la línea de porteros crezca y este equipo ha trabajado muy bien en todas las líneas, estoy muy agradecido de estar acá. Cuando se me requiera, entregaré lo mejor de mí y trataré de dar buenos resultados”, dijo el ex de las Chivas.



“Están William (Yarbrough) y Christian (Martínez), considero que vamos a intentar crecer todos y trataré de hace las cosas muy bien; esté quien esté el arco va a estar bien resguardado, y vamos a intentar crecer, que uno como futbolista considera que es lo más importante”, aseguró.



Rodríguez alabó que en León se trate bien al jugador y de sus años con Guadalajara, aseguró que lo ayudaron a madurar.



“Vengo tranquilo, de Chivas me quedo como algo en el pasado que siempre me ha ayudado, que tengo que seguir creciendo, madurando, que cada paso en mi vida me sirve, dar lo mejor de mí, aprovecharlo al máximo, y sacar lo mejor de mí”, señaló el arquero.



“Es una bendición enorme, ahora en un nuevo lugar donde tratan muy bien al jugador hay que aprovechar, disfrutar, y con esa misma confianza que nos están entregando, nosotros entregarla”, finalizó Rodríguez.