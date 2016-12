Critican PVEM aumento del pasaje

ANTONIO CASTRO | León Publicada el

"Mientras no den un servicio de excelencia que no cobren como si dieran tal" sentenció el líder guanajuatense del Partido Verde Ecologista, Carlos Chacón Calderón, tras concretarse el incremento en el servicio de transporte público leonés.



En entrevista en las instalaciones de su partido, el dirigente igualmente acusó que esta modificación tarifaria "se urdió en lo oscurito" además de que no se vio el esfuerzo por evitar el incremento que dijeron los integrantes del Ayuntamiento y los concesionarios del servicio



El incremento fue calificado por Chacón Caldero como una práctica de ultraderecha donde se beneficia a los de mayor poder económico y se perjudica a los usuarios.