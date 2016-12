ASTERISCOS *** AUMENTO, VA QUE VA

*** AUMENTO, VA QUE VA



Como se pronóstico, antes de Navidad se concretó el incremento a la tarifa de transporte público. Lo que nadie advirtió fue el tamaño del golpe: 22% en efectivo, 30% con tarjeta y 13.5% la preferencial.



*** AÑO NUEVO, TARIFA...



El bloque de oposición: Salvador Ramírez y Norma López del PRI, y Sergio Contreras, del Verde, suplicaron posponer la decisión, pero la mayoría panista calló y se votó. El 1 de enero nueva tarifa.



*** LAS EXPLICACIONES



El alcalde Héctor López dice que lo hacen para evitar el colapso del servicio y los dirigentes del transporte salieron a defenderse. Falta que le expliquen a los ciudadanos por qué ese monto.

***MADRUGUETE NAVIDEÑO



A los integrantes del Ayuntamiento les convocaron ayer por la mañana a una sesión extraordinaria del Ayuntamiento a las 6 de la tarde para votar el incremento a la tarifa del transporte público. Por eso la oposición argumentó que es apresurado, más y cuando, por el porcentaje, es un sablazo considerable.



*EN TRES SESIONES



La Comisión Mixta Tarifaria revisó y definió ese incremento en sólo tres reuniones privadas y secretas (viernes, lunes y martes). Del Ayuntamiento ahí participan el síndico Luis Ernesto Ayala, el regidor Jesús Vázquez y también el alcalde Héctor López, el resto de los integrantes se enteraron ayer del tema. La pregunta es ¿cuántos de los que votaron ayer han tomado alguna vez algún camión urbano?



*SABLAZO HISTÓRICO



En abril 2014 la tarifa en efectivo pasó de 8 a 9 pesos, la de tarjeta general de 6.30 a 7.30 pesos, la preferencial se quedó en $3.70 y se acordó la gratuidad para adultos mayores. Y con Ricardo Sheffield el 22 de diciembre del 2010 la tarifa en efectivo pasó de 7 a 8 pesos. Un incremento siempre ha sido impopular, pero el de ahora no tiene antecedente y el Alcalde arriesgó su de por si baja aceptación.



*CADA QUIÉN SUS RAZONES



El secretario del Ayuntamiento, Chuy López, abrió la sesión justificando los incrementos en los insumos y presumiendo las bondades del Sistema y los compromisos de mejora al servicio. El bloque opositor de tres puso sobre la mesa el arsenal de razones que tenía: que si la premura para votar, que el porcentaje desproporcionado, la precaria economía de los usuarios, etc, etc, pero ni les respondieron.



*ALCALDE Y EL COLAPSO



Nadie del PAN dijo ni pío, se votó y punto. Ya después el síndico Carlos Medina habló de no politizar el tema, don Chuy Vázquez hizo carcajear a uno entre el público al defender que no es panista aunque vote con ellos, y cerró el Alcalde ‘tirándose al piso’ con que no había de otra para evitar el colapso.



*MALOS DE LA PELÍCULA



La Policía y personal del Municipio filtraban quiénes sí y quiénes no pasaban al recinto. Entre el público en la sesión de Ayuntamiento estaban los dos dirigentes transportistas, Daniel Villaseñor y Eduardo Dorado, acompañados de su ahora asesor, David Aguilar, el ex vocero de Ricardo Sheffield. Después de la votación salieron a dar una conferencia para decir que no son los malos de la película.



*CONTRAATAQUE



El ex síndico y empresario del transporte, Eugenio Martínez, escribió que “más de 400 millones al año de ingresos al monopolio”; la ex regidora y hoy diputada local Verde, Beatriz Manrique, acusó de “sumisos al zar monopólico del transporte. Apoyador de campañas, siempre vuelve a cobrar sus favores”. Y el priísta Aurelio Martínez remató: “Esto es una mentada de madre $2 de incremento”.

***CÓNCLAVE DE



LEGISLADORES



El Comité Ejecutivo Nacional PAN tiene en agenda que los 300 legisladores locales azules de todo el País se reúnan en enero próximo en Guanajuato. El coordinador nacional de diputados locales, Marcelo Torres Cofiño, informó que vienen a empaparse del modelo local de Parlamento Abierto para que otras legislaturas locales adopten la transparencia de toda la información en tiempo real.



*UNA BUENA PARA ÉCTOR



Este reconocimiento llega además como una bocanada de aire fresco para el coordinador de la bancada azul, Éctor Jaime Ramírez Barba, principal promotor del tema de Parlamento Abierto. Es una buena noticia para iniciar el año luego del complicado cierre del 2016 en que no se vio favorecido en la Asamblea Estatal del PAN del 11 de diciembre para estar dentro de los 16 consejeros nacionales.

*EL DAMNIFICADO



El médico-político ha sido disciplinado y no se le ha escuchado una sola palabra de molestia en contra de su partido, pero es evidente que quedó golpeado pues en calidad de uno de los suspirantes a la candidatura a la Gubernatura hay quienes creen que debió ‘blindársele’ en la Asamblea Estatal.



*DEMOCRACIA Y REALPOLITIK



En lo formal se dirá que se gana o se pierde en una democracia, pero en la ‘realpolitik’ sabemos que cada bando juega sus cartas y esas promueve y el grupo del gobernador Márquez y su ‘delfín’ Diego Sinhué Rodríguez privilegiaron un pacto con Luis Alberto Villarreal, y Éctor salió damnificado. Es un tema que deberá “tratar con pinzas” el jefe del PAN, Humberto Andrade, e incluso el Gobernador.

***CONTRA EL BONO



Los cinco diputados federales del PAN y dos del PRI en León ya se alistan para gastar su “bono navideño” de 150 mil pesos que defienden que es una partida para ayuda social. El síndico Carlos Medina Plascencia aprovechó las redes para criticarlos: “No entienden q’ no entienden a la sociedad!”.



*LOS REYES MAGOS



El sábado publicamos en lo que piensan invertir nuestros siete legisladores federales ese “bono”, que si en cobijas, pollos, juguetes, posadas, becas, pago de aguinaldo a colaboradores, y otras ayudas varias.



*POR UNA CAUSA



Ya que andan de “Reyes Magos” una buena causa para apoyar es la de Jannet Ojeda, quien suplica en todas las puertas respaldo para el tratamiento de su hijo Iñaki, de 6 años, quien padece el Síndrome de Sanfilippo. Además en el 2012 fundó una red para la investigación y atención a esta rara enfermedad.

El Alcalde disfruta del basquetbol

Después de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento en que se votó por mayoría el incremento a la tarifa de transporte público, el alcalde Héctor López Santillana alcanzó a llegar a tiempo para disfrutar, en compañía de su esposa, Lourdes Solís, del partido de Las Abejas de León en el Domo de la Feria.