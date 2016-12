Knock- out navideño

MACA ARENA Publicada el

Señoras y señores, llegó la navidad y con ella llegan las millones de actividades que la envuelven. Quiero aceptar que soy de esas personas que empiezan a escuchar a Michael Bublé y su álbum de Navidad desde finales de octubre. A mediados de noviembre ya se me sale un “It´s beginning to look a lot like Christmas”… y en diciembre se me va de las manos y saco todos los villancicos de mi infancia, Sinatra y Tchaikovsky no se cansan de sonar en mi oído, y me pondría el suéter más navideño y horroroso del mundo sin tan solo tuviera uno (con árbol y luces incluidos).



La culpa de este síndrome la tiene un calendario que mis padres compraron cuando era pequeña. Ese típico artefacto de terciopelo con muñequitos que se van colgando en el árbol con una cuenta regresiva de los días que faltaban para Navidad. Mis padres ponían los adornos y mis hermanos y yo nos turnábamos por poner la figura del día. Allí comenzó mi obsesión por la esperada fecha. Eso y la excusa de engullir, no comer, engullir, todo plato delicioso que se me pone en frente, hacen que estas fiestas sean la mejor época del año.



No obstante, todo tiene un precio. Diciembre viene incluido con tu bolsillo en crisis por los intercambios que salen hasta por debajo del tapete, las posadas que te hacen replantearte si el mes tiene menos días de los que creías, las ojeras que no te puedes quitar hasta mediados de febrero, la intoxicación por la comida del maratón Guadalupe- Reyes, y los momentos en los que te planteas (en plena reunión familiar) si la enfermera no se confundió de cuna y estás sentada en la mesa equivocada. Sobrevivir todo esto y verte impecable en las fotos es para profesionales.



Sin embargo, y perdonen si me pongo un poco melancólica, estas fechas son una excusa para recordar las cosas bonitas de la vida. Valorar las sillas que están llenas y sonreír al cielo a los que dejaron las suyas. Ver en los grupos de WhatsApp mensajes personales, de corazón a corazón y no esas horribles cadenas de videos que ocupan espacio en tu memoria. Dejar las diferencias atrás y ondear una bandera blanca por la paz. Recordar que somos muchos si nos unimos, recordar lo mucho que tenemos.



La otra vez vi un comercial en donde el día de Navidad todos los familiares aparecían envueltos como si fuesen ellos los regalos. Es la imagen más gráfica de lo que se trata esto. La gente que se encuentra en pijama compartiendo las sobras de la noche anterior y riéndose de las anécdotas de una vida de recuerdos. No las cosas, sino las personas. No las diferencias, sino las uniones.



Espero que disfruten sus respectivos festejos y que sepan aprovechar los momentos que no son eternos. Nunca se sabe cuando todo pueda cambiar, así que a disfrutar lo que hay. Un abrazo desde estas líneas a todos los que se toman un tiempo para leerlas. Con mucho cariño, les deseo una feliz Navidad.