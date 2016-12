Amenaza Moreira con expulsar al PRI de Coahuila

AGENCIA REFORMA | TORREÓN, COAH. Publicada el

El ex gobernador Humberto Moreira amagó con sacar al PRI de Coahuila si a él lo expulsan del partido, de acuerdo con un nueva grabación que se ha difundido en diversos medios.



Apenas el miércoles, en redes sociales se difundió un audio en el que Moreira arremete en contra de su hermano, el actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, a quien llama traidor.



En la nueva grabación, que tiene una duración de 61 segundos, el ex Presidente nacional del PRI vuelve a insultar a su hermano.



“Y luego sacaron ahí que si yo me voy con otro partido, que me expulsan, les contesté ahí a los del PRI, y a Alvarito (su hermano y dirigente estatal del PRI), y pa’ que le diga al susodicho que si me expulsan a mí, en Coahuila expulsamos al PRI.



“Así, así de plano, que no cusquen al león, que no estén jodiendo, que se pongan a trabajar cerca de la gente a la que han despreciado todo este tiempo”, indicó el ex Mandatario priísta.



“Porque el Gobernador ha despreciado a toda la gente humilde, él nada más se la pasa ahí con los ricos”, dijo el ex Mandatario.