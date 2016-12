Deporta EU a Mario Villanueva

APRO | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, saldrá hoy de la prisión de Lexington, Kentucky, luego de cumplir una sentencia por lavado de dinero.



En una carta, el ex Mandatario señaló que tras la liberación, será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que lo deberá deportar a México en un trámite que tomará de una semana a un mes.



A Villanueva le espera la cárcel en México, pues tiene pendiente una condena de más de 20 años por lavado de dinero y delitos de fomento al narcotráfico.



“Voy a la cárcel, pero ignoro a cuál y dónde. En México continuaré la lucha por demostrar mi inocencia”, indica.



Villanueva suma casi 16 años en prisión tanto en México como en EU, por sus nexos con el Cártel de Juárez, liderado entonces por Alcides Ramón Magaña.



Luego de que sea entregado por Estados Unidos, solicitará a autoridades mexicanas cumplir en prisión domiciliaria la pena que tiene pendiente en el país, para lo que alegará motivos de salud, dio a conocer en el documento.



Afirma que tiene padecimientos respiratorios y artritis, entre otras enfermedades, por lo que requiere de aparatos y equipos especiales, además de distintos medicamentos.



“Las autoridades de los Estados Unidos me entregaron mi expediente médico con la recomendación de que en México se me proporcionen condiciones médicas similares a las que aquí se me dan, pues de otro modo no se garantiza mi salud, llevaría muy mala calidad de vida con sufrimiento físico, y viviría menos.



“Ya que mis enfermedades son calificadas como graves y crónicas, por lo que el Gobierno de los EU me tiene en una prisión hospital con la mejor atención médica, disponible las 24 horas del día. En ninguna cárcel federal de México hay las condiciones para proporcionarme la atención médica que necesito, deberían llevarme directamente a mi casa, pero no será así”, menciona en la misiva.



Villanueva entregaría un expediente médico de más de cinco mil hojas elaborado en EU, que, según la correspondencia, detalla enfermedades, tratamiento médico, medicinas, análisis y recetas.



“Describiendo la situación de mi salud, que se considera grave, de nivel 3. Solo hay un nivel superior, que es el 4, para enfermos terminales”, refiere.



El hombre de 68 años solicitará el beneficio con base en el artículo 55 del Código Penal Federal, que prevé prisión domiciliaria para imputados mayores de 70 años o con una enfermedad grave o terminal.

2008: Villanueva fue sentenciado a 36 años y 9 meses por distintos cargos de narcotráfico.

Pena. Quedó en 22 años siete meses, luego de apelaciones y amparos, pero ya no compurgó esta condena, pues fue extraditado a Estados Unidos en 2010.

OPERÓ PARA AMADO CARRILLO

Villanueva. Fue electo gobernador de Quintana Roo en 1993, un año después de que el Cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, estableció operaciones en ese estado.

Finalizó. En 199 finalizó el periodo de Villanueva a la gubernatura. Pero fue al final de su mandato que las autoridades de Estados Unidos lo vincularon al narcotráfico.

‘Mi padre es inocente’



Carlos Mario Villanueva, hijo del ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, demandó justicia para su padre y se le otorgue la prisión domiciliaria. En conferencia de prensa, el diputado local sostuvo la inocencia del ex Mandatario y dijo que les preocupa su salud. “Las condiciones en las cuales él ha estado en los últimos dos años en EU ha sido en un hospital-prisión, en la cual él ha sido tratado de la enfermedad EPOC, que es una enfermedad bastante crítica. “Lo único que estamos buscando en que se dé justicia y la justicia tiene que darse en base en lo que dice la ley y la ley le permite a mi padre darle este beneficio, es una obligación del Estado cuidar por la salud de los mexicanos”. Agencia Reforma