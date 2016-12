Es pirotecnia un engranaje de Tultpec

EL PAÍS | TULTEPEC Publicada el

Nueve velas colocadas en forma de cruz recordaban a las víctimas, que ya suman 35 muertos, 54 heridos y al menos 17 personas sin localizar.



Al fondo de la plaza, un grupo de voluntarios recogen comida para las familias afectadas. Roberto García, 62 años, acaba de dejar una bolsa de arroz y otra de frijoles. Apunta con el dedo a las velas y explica que justo ahí, cada 8 de marzo por San Juan de Dios, patrón de los coheteros, salen los toritos: “son unos carros de vara y aluminio con ruedas.



Los hacen bien altos, como de cuatro metros. Los llenan de cohetes y de luces y los echan a correr por la plaza. Se arma un buen relajo”.



-¿Lo harán este año también?



- Sí, nos acostumbramos a los accidentes. La pirotecnia es nuestra forma de vida



En una silenciosa pradera a las afueras del pueblo, Sostenes Miranda, 52 años, es uno de los pocos maestros coheteros que esta semana ha abierto su taller.



“Muchos compañero están espantados. Han muerto muchos niños y dicen que no pueden concentrarse para trabajar”, explica mientras recubre de papel ocre una bomba, una esfera rellena de 300 gramos de pólvora y semilla de algodón que al explotar forma un círculo de humo. “La gente le llama bomba pero nosotros preferimos decirle crisantemos”. Bombas con nombre de flores.



Cada taller de fuegos artificiales está separado del otro por 20 metros. Así, para evitar las explosiones en cadena, 300 casitas bajas de cemento y techo de lámina ocupan más de 2.000 kilómetros de pradera. Los artesanos pirotécnicos no tienen vecinos. La siguiente edificación hasta llegar al pueblo es el cementerio.



“La pirotecnia es un engranaje fundamental para la economía del municipio”, explica por teléfono Juventino Luna, director de fomento artesanal de Tultepec. “El parque donde sucedió la explosión era una de los centros de venta más importantes. Pero la actividad en el pueblo no se ha detenido, tenemos clientes por toda la república que viene a comprar aquí. El 35% del empleo del pueblo proviene de los fuegos. Y antes era más, hasta el 90% de la población vivía de esto”, añade el funcionario.



El crecimiento del pueblo -150.000 habitantes- y su cercanía a la capital -40 kilómetros- ha provocado que los jóvenes de Tultepec busquen trabajo en Ciudad de México o en tiendas, bares, almacenes o ejidos. Miranda, el maestro cohetero, empezó de aprendiz con 12 años en la década de los ochenta. Cinco de sus seis primos se dedican a lo mismo.



En su taller, trabajan también un sobrio y su hijo. “Yo solo le ayudo algunas tardes para sacar un dinero extra. Por las mañana trabajo de montacarguista en un almacén”, explica Arturo Miranda. En realidad, la pirotécnica es un negocio de temporada. Del 15 de septiembre, día de la Independencia, al 31 de diciembre.