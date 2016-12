Escasea gasolina; esgrimen pretextos

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

En plena época vacacional no hay gasolina en ciudades de al menos cuaro estados.



Y ahora Pemex culpa de la escasez a tres tomas clandestinas que afectaron el ducto Salamanca-Aguascalientes, cuya operación ha sido intermitente.



Pero apenas la semana pasada, la empresa justificó la falta de combustible en las gasolineras con el mal tiempo, que impidió el desembarco del mismo.



Pemex llama “desfase de reparto” al desabasto que se vive en Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato.



En el mes de mayor demanda de gasolina, los automovilistas encuentran estaciones cerradas y largas filas donde sí hay inventarios, según reportes de redes sociales.



Ayer, la empresa se comprometió a restablecer el abasto en un periodo entre 24 y 48 horas.



Incluso, garantizó que ninguna gasolinera pasaría dos días sin producto.



Sin embargo, integrantes de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros reportan que el desabasto afecta a algunas zonas de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Durango.



Otros empresarios reportan también faltantes de entre 10 y 20% de gasolineras en Monterrey y Saltillo, lo que atribuyen a labores de mantenimiento y revisión de las refinerías de Cadereyta y Madero.



Los gasolineros de Amegas reportan que en Uruapan, Michoacán, registran escasez de diésel desde hace tres semanas y ayer les faltaba Premium.



En Chihuahua, el abasto es regular sólo en la capital, igual que en Oaxaca.



Apenas hace una semana la falta de combustible afectó a la Ciudad de México y la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde la razón que dio Pemex fue que el mal clima impidió la descarga de Premium en Tuxpan.



La empresa hizo un llamado a la población a no hacer compras de pánico.



Pero los usuarios se quejaron en redes.



“El desabasto en #Zacatecas de Gasolina, filas y filas, hoy jueves ya no hay gasolina”, señaló Abraham, en Twitter.



“Qué está pasando??!! No hay gasolina llevamos todo el camino desde #Aguascalientes #Zacatecas y ninguna gasolinera tiene”, cuestionó López Lore.