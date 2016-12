Incrementan 2% secuestros en 2016

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

En lo que va de la actual administración se han registrado 8 mil 677 secuestros; es decir, que cada día fueron plagiadas seis personas, dijo Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro.



La activista aseguró que durante 2016 se registró un incremento del 2% en comparación con el 2015.



Aseguró que la mayoría de las Unidades Antisecuestro, comenzando por la Federal, siguen sin contar con recursos humanos, tecnológicos ni salarios dignos.



"Las víctimas de secuestro siguen sin tener abogados victimales que les brinden asesoría y acompañamiento desde el momento de la denuncia, a la fecha sólo 17 estados tienen Comisión Ejecutiva para atenderlas y sólo seis cuentan con fondo de apoyo para brindar medidas de ayuda y de reparación del daño”, dijo.



Comentó que en el país existen policías o ex policías que se dedican al secuestro, "lo cual significa que no hay controles a los policías, además de que se sigue secuestrando desde el interior de los penales, tal como hemos evidenciado".



"En pocas palabras no vemos un compromiso real de todos los estados para acabar con este flagelo. Cerramos 2016 sin una estrategia contra el secuestro, sin un Plan Nacional para erradicarlo, con miles de víctimas desprotegidas y con una gran impunidad", agregó.