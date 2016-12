Propone ‘expandir capacidad nuclear’

EL PAÍS | WASHINGTON Publicada el

En 140 caracteres en Twitter, su red social favorita, Donald Trump anunció ayer un posible giro a décadas de política nuclear en Estados Unidos.



El Presidente electo escribió en un mensaje breve y ambiguo que la primera potencia mundial debe “reforzar y expandir enormemente su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón respecto a las armas nucleares”.



No está claro qué quiere decir exactamente Trump con “capacidad nuclear” en su publicación. La aparente improvisación del mensaje y la falta de detalles en un asunto que es muy técnico, aunque con profundas implicaciones para la paz mundial, no ayuda a aclararlo.



Al magnate neoyorquino republicano le gusta ser imprevisible: lo considera una virtud tanto en los negocios, como en la política. Sembrar la confusión ha sido, voluntaria o involuntariamente, uno de sus varios métodos en el ascenso a la Casa Blanca.



Durante la Guerra Fría se hablaba de la teoría del loco. Consistía en dar la impresión de que el presidente de EU era alguien inestable, capaz de lanzar la bomba atómica, para forzar concesiones en el enemigo. Esta teoría se ha recuperado ahora para explicar el comportamiento de Trump.



La insinuación de un posible aumento del arsenal nuclear rompería con la posición vigente de la primera potencia mundial sobre la no proliferación. Daría marcha atrás en el lento camino hacia el desarme. Y enviaría una señal al mundo que pondría en duda desde los acuerdos internacionales y podría animar a países sin arma nuclear a obtenerla.



A partir del viernes 20 de enero, cuando jure el cargo, Trump será responsable de los códigos que le permitirán disparar un arsenal atómico con una capacidad destructiva nunca usada.



Su rival en las elecciones del pasado 8 de noviembre, Hillary Clinton, avisó durante la campaña del peligro que suponía colocar a un hombre del temperamento de Trump al alcance del llamado botón nuclear.



Trump publicó su mensaje poco después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la voluntad de reforzar “el potencial de combate de las fuerzas nucleares estratégicas (de Rusia) sobre todo con equipos de misiles capaces de superar de forma garantizada los sistemas de defensa antimisiles existentes y los que pueden existir en perspectiva”.



El Tratado de No Proliferación Nuclear, vigente desde 1970, establece que los países con armas nucleares deben esforzarse por desmantelarlas, los países sin armas deben abstenerse de adquirirlas y todos deben tener acceso al uso pacífico de la tecnología, según el Departamento de Estado.



Cuando Trump habla de “reforzar y expandir” la capacidad nuclear, podría referirse a estas inversiones, más que aumentar el arsenal.



Es una incógnita. Y esta incertidumbre -en un terreno en el que los anuncios se miden al milímetro y las políticas se modifican tras largos procesos de decisión- es por sí solo un mensaje al mundo sobre cómo actuará el presidente electo de Estados Unidos, Donald J. Trump.

Existencia: A principios del 2016 había 15 mil 350 armas nucleares en el mundo, según la Federación de Científicos Americanos.

COMPLEMENTA SU EQUIPO

Asesora. Donald Trump designó ayer a su ex directora de campaña, Kellyanne Conway, para desempeñarse como Consejera de la Presidencia.



Buen papel. Conway, de 49 años, se desempeña como asesora del equipo de transición y es considerada una figura clave en ayudar al Mandatario electo a adoptar un enfoque más disciplinado.



Amplía staff. Sean Spicer será secretario de prensa de la Casa Blanca. Antes era director de comunicaciones para el Comité Nacional Republicano.



Comunicaciones. Jason Miller será director de Comunicaciones. La vocera de campaña Hope Hicks será directora de comunicaciones estratégicas, y Dan Scavino será director de redes sociales.