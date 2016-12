PROF. JORGE GORDILLO | Un libro te está esperando Publicada el

¡Saludos! Esta palabra implica el deseo de la persona que saluda que la persona que recibe el saludo sea saludable. No imagino que puede provocar en el lector el título de la columna. ¿Qué secreto esconderá ese libro con ese título? Doy un adelanto, si los funcionarios del gobierno responsables de la salud y de la educación descubrieran ese secreto de las zonas azules nos ayudarían a ahorrar algo de esas billonarias cantidades que se aplican en esos dos campos y podrían dedicarlas a establecer zonas y lugares que podrían favorecer a los mexicanos, para que tengamos muchos años llenos en abundancia, con mucha fuerza, amor y vitalidad, alegría, sanos y felices. Algunos datos del autor: “Dan Buettner (Minnesota, 1960) es fundador de Blue Zones, una organización que les permite a los habitantes de Estados Unidos tener vidas más largas y saludables. Sus investigaciones revolucionarias sobre la longevidad lo han llevado a escribir tres bestsellers del New York Times: The Blue Zones: lessons for living longer from the people who´ve lived the longest, Thrive y el Secreto de las Zonas Azules. Ha impartido más de 3000 conferencias internacionales, entre las que destaca su charla en TED, «Cómo vivir para llegar a los 100 años», que ha sido vista más de dos millones de veces.” Aquí un comentario sobre el libro: “A partir de una década de investigación sobre las zonas azules, las regiones dónde vive la gente más sana y más longeva del mundo, Dan Buettner ha diseñado un plan que nos enseñará a tomar el control de nuestra salud, revolucionar la forma en que comemos y agregar años a nuestra vida.” Les adelanto un pequeño comentario que es universal y que está ayudando a los que desean vivir una calidad de vida mejor. “Elegir alimentos frescos y llevar una dieta basada en plantas (que es naturalmente baja en grasa y azúcares). Practicar técnicas de manejo del estrés (incluyendo yoga y meditación). Realizar ejercicio moderado (como caminar). Procurar el apoyo social y comunitario (el amor y la intimidad, el sentido y el propósito). En cuantas ocasiones hasta que nuestro organismo, a través de alguna molestia, nos avisa que vamos en la dirección equivocada, nos empezamos a preocupar porque nuestra alimentación no ha venido siendo la adecuada. Pero, ¿Cuáles son los alimentos comunes en todos los lugares donde se vive la cultura de las zonas azules? En primer lugar, el agua lo más pura posible. Verduras cultivadas orgánicamente. Lo mismo referido a las frutas”. Hay otras recomendaciones en el libro. Una ayuda que nos proporciona el libro es el diseño o rediseño de la cocina de la cultura zona azul: “Hay cuatro cosas sencillas que puedes hacer para tu cocina al estilo de las zonas azules. En primer lugar, ten los ingredientes más saludables a la mano y a la vista. En segundo lugar, equipa tu cocina con utensilios que te permitan tomar decisiones alimenticias saludables y deliciosas. En tercero, haz de la seguridad tu principal prioridad. Y en cuarto, desarrolla el hábito de usar aparatos no mecánicos para mantenerte en movimiento mientras cocinas.” De hecho, no es un solo secreto de las zonas azules, son varios y todos juntos forman toda una cultura. Son varios hábitos simples que modifican diversos estilos de vida que no son los indicados. Los hemos adquirido porque hemos aceptado equivocadamente la filosofía del consumismo y la filosofía de la comodidad. El autor nos cuestiona severamente: ¿Fuman? , ¿Tienen sobrepeso por llevar un estilo de vida poco saludable?, ¿Beben más de dos copas diarias?, ¿Llevan una dieta principalmente a base de plantas?, ¿Cocinan en casa?, ¿Se inclinan por la comida chatarra o por la comida saludable?, ¿En general están alegres o les gusta quejarse? , ¿Su idea de diversión es ver televisión o hacer una actividad al aire libre?, ¿Sienten curiosidad por el mundo?, ¿Escuchan tan bien como hablan?, ¿Se involucran con el mundo e impulsan tu involucramiento?, ¿Están atados a la rutina o les interesan nuevas actividades?”. Nos leeremos en la próxima.