Placeres inmediatos que atrapan a los jóvenes y los embrutecen

Hablando desde la visión que vale mucho más que la experiencia para encontrar la solución a nuestros problemas. Estamos en la víspera de la navidad que se consume demasiado alcohol y drogas. Muchas personas ignoran que el alcohol es una droga muy peligrosa que daña el cerebro y a la familia. Si una familia por primera vez desea pasar una navidad sin consumir alcohol; será una decisión asertiva e inteligente para que festejen verdaderamente en amor y armonía la navidad y el año nuevo.



Por tanto, los jóvenes deben de pensar primero y luego disfrutar los placeres de la vida. El hombre y la mujer por naturaleza buscan placeres que los hagan sentir bien. Sin embargo, hay placeres inmediatos malsanos para aliviar la angustia y poder liberar la tristeza y los prejuicios. Los que venden placeres milagrosos nos hacen creer que usando sus productos vamos a estar de buen humor y, por ende, disfrutamos más la vida aunque nos cause males mayores a largo plazo.



El pensar es remplazado por la imagen. Ahora pensamos menos y nos dejamos llevar por la publicidad de todo aquello que nos ofrece el consumismo para aliviar nuestras angustias existenciales. Vivimos una época de mucha violencia y estrés, tanto para los jóvenes, como para los adultos. Si no tienes éxito en los negocios, eres un perdedor o mediocre que no sabe llegar al cuerno de la abundancia.



Esta sociedad mexicana está regida por lo que dijo el filósofo italiano Nicolo Maquiavelo, “el fin justifica los medios”; algunos políticos y jóvenes no les importan engañar, robar y asesinar para alcanzar el fin Maquiavélico de sus objetivos. Por eso hay tanta violencia porque las personas pueden llegar arriba mintiendo, extorsionando empresarios, agricultores y comerciantes, ya que los malandrines quieren dinero rápido para disfrutar los placeres inmediatos que les ofrecen las corporaciones del alcohol, las drogas, la moda y la industria tecnológica.



Todo parece ser que está diseñado para los placeres inmediatos sin importar la salud y los valores. Casi todo es desechable; los jóvenes pierden su maravilloso tiempo en los placeres inmediatos que les ofrecen los adultos que es para mantenerlos tontos atrapándolos en las adicciones...



Por lo tanto, algunos adultos no quieren perder el liderazgo; la mejor manera de controlar a los jóvenes es a través de los placeres y las emociones, ya que no les conviene que los jóvenes sean hombres pensantes porque quieren cambiar el mundo, y a los mayores no les interesa los cambios incluso les causa pavor y angustia mejorar el país ya que hay que arriesgarse o aventurarse a nuevos horizontes o revoluciones intelectuales o sangrientas.



Los cambios revolucionarios siempre lo han hecho los jóvenes ya sean tecnológicos e ideológicos a pesar de que los adultos no quieren experimentar cambios ni salir del inmovilismo que causa un terrible daño a cualquier país del mundo. Sin cambios la humanidad nunca hubiera salido de la cueva donde vivía para enfrentar una vida mejor...



Si los jóvenes no perdieran tanto tiempo en los placeres inmediatos que les venden y pensaran cuestionando todo aquello que les ofrecen: alcohol, drogas, casinos, sexo express y vídeo juegos como diversión que los van atrapar perdiendo sus mejores años descorchando placeres inmediatos.



Hay que recordar que el alcohol es una droga psicoactiva que embrutece la inteligencia, además los jóvenes ya están consumiendo alcohol con cocaína y marihuana para relajarse que no se necesita. Si queremos tener una sociedad vigorosa y saludable se debe de enseñar a los niños y las niñas a pensar, razonar, argumentar y cuestionar todo hasta lo que no hace daño…Los jóvenes son revolucionarios que lo demuestren rompiendo el paradigma de la idiotez y los dogmas académicos.



Queridos lectores y lectoras les deseo de todo corazón que pasen una feliz navidad disfrutando intensamente la vida sin la necesidad de consumir alcohol ni drogas por el bien de la familia y de un México libre de adicciones.



¿Cuál será el placer más grande que un ser humano puede sentir?