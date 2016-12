Busca Carlos Rivera algo más que amor

AGENCIA REFORMA Publicada el

Carlos Rivera quiere ser más que un simple cantante y por eso hace canciones que van más allá del momento romántico.



“Yo no me limité a hacer música para las chicas que quieren ir a gritarme, sino para personas que sienten, que vibran, y que están dispuestas a recibir estos mensajes de amor”, dijo el cantante durante su paso por Barcelona en el marco de su gira Yo Creo.



“Entonces empecé a hacer canciones que no fueran necesariamente románticas. Me sentía limitado a cantarles a personas que estuvieran enamoradas. Y yo decía: y los que no, ¿dónde quedan?”, dijo al respecto de su nuevo giro creativo, “siento que siempre aporto algo más que cantar y bailar”.