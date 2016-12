Chewbacca canta 'Noche de paz'

EL UNIVERSAL Publicada el

El canal de Youtube "How It Should Have Ended" muestra con humor obras populares del mundo del cómic y el cine, y ha dedicado el último de sus videos al universo de "Star Wars" a través de uno de sus personajes más queridos: "Chewbacca"



En el divertido clip, el peludo compañero de Han Solo aparece interpretando el clásico tema navideño "Noche de Paz". Esta composición de Navidad data de principios del siglo XIX.



Según señala la descripción del video, la idea de tener a Chewbacca cantando la pieza musical nació de un hombre llamado Scott Andersen en 1990 y desde entonces se ha hecho bastante popular.



Pese a que su curioso trabajo musical ha sido compartido muchísimas veces, Andersen fue acreditado muy pocas veces como el autor original de este, por lo que "How It Should Have Ended" buscaba darle cierto reconocimiento.