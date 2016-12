El violinista que está enamorando al mundo con sus covers

REDACCIÓN Publicada el

Robert Mendoza es un violinista español que está conquistando al mundo entero por medio de su violín y su increíble talento. El violinista ya es una estrella en todas las redes sociales por sus covers navideños que van ad hoc con la época.

Su más reciente éxito es “All I Want for Christmas is You”, el cual tiene cerca de 100 mil reproducciones. Aquí pueden escucharlo.

Pero aparte de sus increíbles covers navideños, Robert ha tocado canciones como "Hasta el Amanecer" y "El Chantaje", éxitos musicales a nivel internacional y la verdad, suenan increíble.

El orginario de Marbella, en España, comenzó a estudiar música desde que era niño. A los 4 años ingresó al Conservatorio de Música para aprender a tocar violín y piano; siendo reconocido como estudiante destacado.

Además, ha sido parte de la Orquesta Juvenil de Andalucía, y de la Orquesta Nacional Juvenil de España, integrada por solamente 200 violinistas de todo el país.