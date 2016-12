Emmanuel y Mijares revelan regalo que nunca llegó

AGENCIA REFORMA Publicada el

Como cualquier niño emocionado por las fiestas decembrinas, Emmanuel y Mijares pidieron lo que en su momento fueron súper regalos, como autopistas y bicicletas equipadas, de los que se quedaron con las ganas porque el destino les deparó otros “detalles”.



“Bueno, tú de chico no quieres ropa, quieres algo mecánico, un regalito, algo palpable. ¡una bici! Que, por cierto, nunca llegó”, platica Manuel Mijares con su colega y amigo en una amena reunión.



El ex esposo de Lucero recuerda que cuando tenía 6 años, no hubo presentes en su casa porque en la Noche Buena (el 24 de diciembre) nació su hermano menor, Jorge.