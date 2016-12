‘Abriga’ DIF a familias de comunidades

FERNANDA RANGEL Publicada el

La Presidenta y la Directora del DIF Municipal, Any Melo González y Lourdes Magdalena Escobar Hernández, entregaron 320 cobijas en tres de las comunidades con más necesidades del Municipio, esto para apoyar a sus habitantes en estas épocas de frío.



Any Melo y Lourdes Magdalena Escobar, respectivamente, regalaron cobijas a los más necesitados en las comunidades de La Estancia de Comanjilla a un costado de Arperos, Cuestecita de San Juan comunidad que colinda con San Felipe, y Las Palomas cerca de Santa Rosa.



“Decidimos darles prioridad a estas comunidades, porque les hacía falta el apoyo ya que no recibieron el año pasado, además que son de las más alejadas y es importante darles la ayuda en ésta época de frío”, indicó Any Melo.