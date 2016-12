Deseos de Navidad

REDACCIÓN | Niños y jóvenes de la Escuela de Pequeños Escritores Publicada el

Navidad es una época de amor, en la que se intensifican las emociones y se estrechan lazos con la familia y los amigos. Desgraciadamente el verdadero sentido de la Navidad, que es el de reconciliación, se ha perdido para dar paso al consumismo, muchas veces el amor termina siendo sinónimo de regalos. Pero ¿qué pedirían nuestros niños si la carta en árbol fuera capaz de cumplir también peticiones de cosas no materiales?



Estos son los deseos para Navidad de algunos de los niños del Taller de escritores y lectores del Colegio Lolek:



“Quisiera que mi mamá sea más paciente y me deje tener un celular. Que el mundo nunca se acabe. Que no haya más contaminación en México ni pobreza.” Abril del Pilar Olvera Aguilar 11 años.



“Mi deseo es que mis hermanos no me peguen ni me hagan sufrir. Ya no quiero que me asusten.” Alex Cisneros Ávalos 7 años.



“Si yo pudiera, le pediría a Santa que reviviera a mi abuelo, no como zombie, sino como una persona llena de salud.” Christian Jazhiel Ortiz Rodríguez 11 años



“Deseo que me traten bien, que no me griten, que no me peguen, que no me critiquen, que no me digan groserías, que no me castiguen por todo, que no busquen un error en todo lo que hago, que me dejen ser como soy, que no me regañen por tonterías, que me dejen estar loquita, que dejen de amenazarme, que me dejen hablar, que me ayuden con mis problemas, que no me oculten cosas, que me digan la verdad, que me dejen ser feliz a mi manera.” Denisse Rivera Juárez 10 años



“Yo desearía que no hubiera tristeza ni hambre en el mundo.” Diana Elena Suárez Ortiz 7 años.



“Deseo que a los padres nunca les falte dinero y que la gente de la calle siempre tenga un hogar.” Fernanda Ortiz Rodríguez 7 años



“Que reviva mi perrita Lila. Que reviva toda mi familia.” Iván Leonardo González Durán 8 años



“Mi deseo es revivir a las personas queridas que han muerto.” Jorge Alberto Ortiz Hernández

8 años



“Que haya siempre paz, que haya armonía y que se cumplan los valores.” Lanny Alexa Lara Guajardo 7 años.



Estos mensajes llevan la intensión de que recordemos que lo mejor de la Navidad huele a ponche y a galletas recién horneadas, sabe a familia alrededor de la mesa, nos alegra la vista con el rojo, verde y dorado de sus adornos, se siente fría en el exterior y cálida en nuestro interior y es sinónimo de fe. El taller de niños y jóvenes escritores y la Academia Menor de Literatura Moderna, les desean a todos los lectores del periódico AM Express de Guanajuato, una muy Feliz Navidad y un próspero año nuevo.