‘Invaden’ gasolineras de Irapuato

IVONNE MANCERA Publicada el

Conductores de las ciudades de León, Romita y hasta del estado de Michoacán, aprovechan su paso por Irapuato para surtir gasolina, ante el desabasto en gasolineras en Guanajuato y otros estados, pidiendo tanques llenos a los despachadores.



Aunque los administradores de las gasolineras no quieren emitir opiniones, los despachadores señalan que a parte de los tanques llenos que solicitan los conductores, el suministro que solicitaron a las gasolineras, no se ha dado por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).



“Ayer nos vinieron a surtir 25 mil litros, ahorita yo creo que ya vamos abajo de los 12 mil litros y los suministros que pedimos no han llegado y parece que no van a llegar, porque están trayendo de a poquito, el problema es que vienen de otros lados a llenar tanque, otras ciudades donde no hay gasolina”, explicó uno de los despachadores, que pidió reservar su nombre.