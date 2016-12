Honor a quien honor merece

AGUSTÍN CERVANTES Publicada el

Más de 30 ex jugadores de la vieja guardia fueron galardonaron este viernes en el reencuentro de los Reboceros de La Piedad, algunos de ellos todavía echaron “cascarita” con el resto de los invitados.



Al medio tiempo se congregaron invitados, familiares y desde luego ex jugadores para llevar a cabo la premiación de reconocimientos a los ex Reboceros, sobre todo de los años 60 y 70.



Nombres como Miguel Vargas, Juan Manuel Ríos, Raúl Espinosa, Salvador Vargas, Salvador Arévalo, Humberto “Papas” Melgoza, Ramón “Moncha” Zambrano, Baltazar Herrera, Guillermo “Barril” Hernández y muchos más son los que recibibieon su reconocimiento.