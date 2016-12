Genera caos desabasto de ‘gas’

LEONARDO CÓRDOBA HERNÁNDEZ Publicada el

Ante el cierre de una gasolinera en la ciudad, se genera un caos en algunas otras por el desabasto que existe en la entidad, se contemplaba que el día de ayer se normalizaría el abasto del combustible.



Ayer se vio cerrada la gasolinera que se ubica en el entronque de la calle prolongación Hidalgo y carretera a Numarán (a un costado de la Pepsi), donde empleados del lugar sólo señalaban que no había ningún tipo de gasolina y colocaron unos cestos de basura para evitar el acceso de vehículos.



No se explicaba por parte de los empleados cuándo se normalizaría el abasto y se limitaban a señalar que no había servicio.