Previenen por uso de pirotécnia

La recomendación de Protección Civil es no sólo tener prudencia al manejar fuegos artificiales, sino en incluso evitar esta actividad.



“Hay casos lamentables donde niños. jóvenes y adultos han perdido la vida o alguna extremidad por el mal uso de este tipo de productos de pólvora. La recomendación es no usarlos, no son juguetes”, se indicó en PC.



Según el IMSS, en periodo de fiestas decembrinas el servicio de urgencias por quemaduras por juegos pirotécnicos crece hasta en un 300%, y los más afectados son los niños.