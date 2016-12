‘Se vendería’ diesel usado ante crisis

LAURA DANIELA DOMÍNGUEZ Publicada el

Un conductor de transporte urbano declaró a AM que, ante una situación más aguda de desabasto en gasolineras, sería muy probable el incremento de la venta clandestina de diesel usado, ya que entre el gremio de transportistas es sabido que esta práctica ilegal es común en las carreteras que circundan a Lagos en cualquier época del año.



Luego del comentario, el comisario Javier López Ruelas declaró desconocer alguna situación que involucre la venta clandestina de combustible.



“Desconozco si existe algún lugar de venta clandestina de combustible. No hemos tenido ningún reporte en ese sentido, ni en la Comisaria de Seguridad Pública en Lagos ni en el Centro Regional de Emergencia, no tenemos ningún reporte, aunque no lo dudo que pueda existir”, expresó López Ruelas.