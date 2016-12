Introductor del Sarape en Encarnación

EZEQUIEL HERNÁNDEZ LUGO Publicada el

Cinco son los atractivos artesanales con los que Encarnación de Díaz ha destacado en la región: los artísticos vitrales; los deshilados y punto de cruz; la loza elegantemente engretada que sale de sus alfarerías; el pan, en el que sobresalen las campechanas y picones rellenos; y los mexicanísimos sarapes. Hoy hablaré de una de estas artesanías.



La introductora de la “Artesanía del Sarape” en Encarnación de Díaz fue la fábrica “La Nacional”, ubicada en el No. 28 de la calle Ayuntamiento en el Barrio de San Pablo, en una casa pegada al Río Encarnación. En la Planta de Arriba era una casa en la que se administraba el negocio al principio, ya después, uno de los nietos del fundador de esta importante factoría para Encarnación, D. Roberto Lara, vivió una temporada con su familia. En la planta baja, casi a la altura del cauce del Río, el dueño de esta importante factoría, tenía instalados casi cien telares de bolea, para la confección de sarapes con diversidad de estilos. Esta fábrica la levantó D. Sixto R. López, artesano originario de Teocaltiche, allá por el año de 1930.



D. Sixto, o “Papá Chito”, como su familia lo llamaba, había nacido en Teocaltiche, Jalisco, en una familia de artesanos donde aprendió el arte de hacer sarape y luego de reunir regular capital, se traslada a Encarnación de Díaz donde instala su propio negocio que fue creciendo, al grado que llegó a ser la más importante fábrica de sarape de Encarnación de Díaz.



D. Sixto R. López estaba casado con Da. Crescencia Romo, por estimación conocida como “Da. Chencha”, con quien procreó una hija de nombre Juana, quien a su vez casó en Aguascalientes con D. Felipe Lara, de cuyo matrimonio nacieron cinco hijos: Da. Dolores, D. Roberto, D. Javier, Da. Irene y Da. Amparo; todos ellos, Lara López. D. Sixto y Da. Crescencia vivieron en la casa marcada con el 107 de la calle De Rodríguez, llamada también, “Calle del Surtidor”. Da. Dolores casó con D. Francisco Arenas; D. Roberto casó con Da. Elena Palos; D. Javier casó con Da. Pilar “N”; Da. Irene casó con D. Enrique Lara y Da. Amparo, que casó con D. Francisco Díaz.



La mano derecha de D. Sixto para manejar la Fábrica de Sarapes fue D. Ponciano Limón Lechuga y su esposa Da. Luisa Delgadillo, ambos originarios de San Sebastián del Álamo, jurisdicción de Encarnación de Díaz, Jalisco. D. Ponciano había nacido el 19 de noviembre de 1885 y falleció el 7 de abril de 1984; Da. Luisa, a su vez, nació en septiembre de 1898 y falleció en septiembre de 1998. Cien años vivió “Da. Güicha”, como por cariño la llamaban. En “La Nacional” trabajaban sus hijos: Jorge, a quien apodaban “El Mosco” y Carlos. Las hijas ahí también trabajaban, ocupadas en peinar y emparejar las puntas de los sarapes: Guadalupe, Josefina, Ema y Clotilde, todos ellos, Limón Delgadillo. Era una familia muy querida por D. Sixto y por Da. “Chencha”.



La Fábrica de Sarapes “La Nacional”, daba trabajo a más de un centenar de personas que aquí se enseñaron al noble oficio artesanal de la confección de sarapes y con el tiempo, sobre todo cuando la fábrica desapareció, luego de la muerte de D. Sixto acaecida el año de 1952, decían que víctima de un “hechizo”; desmantelaron tan importante factoría y algunos de sus operarios se llevaron telares a sus casas, multiplicándose la convección del sarape en la ciudad. En 1945, en la Exposición Artesanal del Estado celebrada en Guadalajara, “La Nacional” obtuvo el 1er. lugar en Artesanía.



Fue tal el auge que alcanzó el sarape manufacturado en la Fábrica “La Nacional”, de la Encarnación, que semanalmente por centenares salía su producción a diversas partes de la República. Como ejemplo menciono algunos que recibieron su excelente artesanía el año de 1950 fueron: “La Industrial”, de D. Anselmo López, en Aguascalientes. Al mayorista D. J. Arturo Cuéllar, de Gómez Palacio, Dgo. El 5 de septiembre de 1950, a D. Américo Leal, de Reynosa, Tamaulipas, envió 225 sarapes de fantasía, de once medidas diferentes. A la Rebocería “La China Poblana”, de la Ciudad de México, de D. Maximino Muñoz, expendio que vendía equipos para china poblana, trajes de charro, sarapes de Oaxaca y de Saltillo, rebosos, chales, mantas para viajes, etc. etc., el 6 de septiembre le envió 300 sarapes de diversas medidas y estilos. El 11 de septiembre, envió un pedido razonable a Da. Apolonia Acosta, de Juventino Rosas, Guanajuato. El once de septiembre, un pedido más a la Rebocería “La China Poblana”, ahora fueron cien sarapes negros y ciento cincuenta de diferentes colores y tamaños, todo con valor de $1,000.00 de aquellos, todo un dineral. A Curiosidades Mexicanas “Mauricio”, de D. Mauricio Sidransky, Ciudad Juárez, Chihuahua, le envió cien sarapes. Ocho días después le envió cien sarapes más. El 1º. de noviembre D. Isidoro Bonilla, de Chihuahua, Chihuahua, le envió un giro postal por la cantidad de $1,550.00, importe de los sarapes que le había enviado, etc. etc.



En el “Sarape Nacional” de D. Pablo López, en Aguascalientes, adquiría todo lo que a hilos requería para la confección del sarape; todo en grandes cantidades. En “William Young & Co., S. A.”, de la Ciudad de México, adquiría todos los accesorios que su industria textil requería; así como las anilinas y productos químicos que necesitaba.



El 20 de diciembre de 1951, ante D. José R. Alemán, Secretario del Juzgado de Primera Instancia, encargado del despacho y del Registro Público de la Propiedad, quedaron registradas las firmas de D. Sixto R. López y D. Francisco Arenas González, en un documento en el que el primero vendía al segundo un predio con extensión de 1,413 mts. cuadrados y que tenía por colindantes al Oriente, D. Francisco Villalobos; al poniente, el margen del Río Encarnación; al norte, el comprador; al Sur, el vendedor.



Gumersindo Aguilera, “El Boris”, comenzó a trabajar en la Fábrica de Sarapes, en 1945 y tres años mas tarde se salió. Contaba que entre los obreros de la Fábrica de Sarapes había mucha camaradería y que todos se llevaban muy bien. Decía, que D. Everardo Limón era el “sacerdote” que bautizaba a todos con apodos en las pilas de agua donde lavaban la lana. Aquí era, por “las buenas”; que si se ponían “rejegos”, los bautizaba con orines. D. Everardo era hermano de D. Ponciano; ellos habían comenzado a trabajar el año de 1934.



D. Sixto se trajo de Teocaltiche a D. Natividad Vázquez, era del mismo rumbo y ya lo conocía como excelente artesano. Cuando falleció D. Sixto, D. “Nati” paramentó en el Barrio del Arenal su factoría que llegó a ser importante para Encarnación años después. D. Natividad estaba casado con Da. Rita Quezada y en su matrimonio procrearon a D. Antonio, quien falleció accidentalmente el 11 de septiembre de 1944 en que subió la corriente del Río Encarnación y como era un experto nadador, se metió al agua y un tronco le pegó en la nuca. D. Javier, el popular “Ardillo”; Da. Oralia; Da. María Dolores, exquisita poeta de quien conservo bien rimados y medidos sonetos escritos de su propia mano y espero, algún día darlos a conocer; Da. Evangelina y D. Roberto, mas conocido como “El Mocho”, del grupo de pioneros del futbol en Encarnación de Díaz.



Otros trabajadores de la Fábrica de Sarapes “La Nacional”, fueron: Salvador Trejo, “La Huiscachota”, excelente guitarrista; D. José, “El Cocodrilo”, era quien les hacía versos a sus compañeros; Juan Álvarez, “El Grillo”; Roberto Mejía; Juan Mejía, “El Botines”; “El Pituche”; ”El Babarín”; “La Cuataneta”; Samuel Ornelas y sus hermanos; “El Chepelois”; “La Cachana”; José Torres, Maestro de Guitarra; “El Churruy”; Enrique Cruz, “La Prieta”; Luis Martínez; Elías, Joel, Juan y David Valdivia; los hermanos Mendoza: Servando, Luis, Antonio, Jesús y Silvestre; los hermanos Verdín: Francisco, Concepción “Concho”, Ángel “Gelo”, Tadeo “El Cacarizo” y Abelino; y otros que a la pluma escapan.