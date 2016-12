Abejas no se rinde y piensan en playoffs

REGINA YÉPEZ Publicada el

Aunque se ganaron los dos últimos partidos en casa, estos no resuelven la situación actual de Abejas, aseguró el coach Mario Andriolo, quien sin embargo señaló que sí influirán de forma positiva en el aspecto anímico.



“Emotivamente, los chicos están con el corazón caliente y puede pasar cualquier cosa”, dijo el coach uruguayo después del juego del pasado miércoles, en el que destacó el trabajo motivacional realizado para corregir un poco el camino de la quinteta antes de dos juegos ante Correcaminos.



“El equipo tiene corazón pero a veces pasa que las cosas no se dan. Físicamente están bien, en estos días haré un retoque en lo táctico, pero también trabajaremos lo físico y más que nada lo emotivo”, agregó.



Y es que estas dos victorias, pese a colocarlos en el octavo sitio de la clasificación general con una marca de 8-14, no ocultan todavía las deficiencias de los leoneses que de acuerdo a Andriolo, carecen de un armador de calidad.



“Tenemos un problema grande en la posición de ‘pointguard’, este equipo tiene mucho déficit de inteligencia por momentos. No sé como lo ajustaré porque ya no se pueden negociar jugadores, a lo que voy a apostar ahora va a ser al trabajo y al corazón de ellos”, señaló.



Así mismo, destacó que para mejorar, Abejas debe olvidar los primeros lugares de la tabla general y concentrarse en sus rivales directos en la lucha por los playoffs.



“Desde que llegué, les dije a los muchachos que estamos jugando otro torneo a los cuatro primeros, nuestro torneo incluye a Zacatecas, Indios, Correcaminos, primero tenemos que asegurar la clasificación con esos equipos”, concluyó.