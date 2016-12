Culpan a hipnotista de lesión de Gignac

REDACCIÓN Publicada el

En un inicio, se señaló como culpable al jugador Bruno Valdez, de América, por la lesión del delantero André-Pierre Gignac, pero ahora, algunos señalan que el hipnotista John Milton pudo influir.

Debido a que en sus sesiones de hipnosis, Milton tuerce el cuello a los pacientes, algunos usuarios aseguraron que pudo haber practicado esto con Gignac en una de las sesiones.

En entrevista con Televisa Deportes, Milton negó que haya realizado dicha práctica con el futbolista, ya que no fue una terapia rápida, sino que fue una inducción lenta y no hubo manipulación de cervicales. Agregó que el delantero no dijo si presentaba molestias en el cuello.

También comentó que llegará a Monterrey para ayudar al jugador en poder disputar el duelo de vuelta.

Previo al duelo de cuartos de final ante Pumas, se reveló que Gignac acudió con John Milton ante la sequía goleadora y en el siguiente partido, anotó tres goles.

Gignac ha anotado seis goles en esta liguilla y en el partido del jueves sufrió un esguince de cervical de segundo grado, por lo que podría no jugar el partido de vuelta.