Gignac es duda para partido de vuelta

Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres, no asegura la presencia de André-Pierre Gignac, su delantero estrella, para el duelo de vuelta de la final ante América.



El atacante francés sufrió un traumatismo de cráneo grado uno y esguince de cervical de segundo grado, según trascendió hasta la media noche, y es duda para el partido de vuelta en el Estadio Universitario.



El “Tuca” solicita a la Comisión Disciplinaria “una revisión de la jugada sobre André y la de (Nahuel) Guzmán. Si amerita sanción, que la imponga. Yo solicito revisión”, fustigó el estratega brasileño.



“Del arbitraje es complicado hablar, pero sí quisiera solicitar a la Comisión Disciplinaria la revisión de dos jugadas, la de André y la de Guzmán. Por una lesión que está en el hospital, no hay repetición. Espero que se pueda recuperar para el próximo partido. No tengo mucha información”, consideró el entrenador felino.



La lesión del astro europeo “nos deja afligidos y espero que en el hotel, podamos tener noticias y que sean positivas. Tenemos que esperar 24 horas para saber su situación”, comentó el timonel.



“Es un hombre fuerte y esperemos que se pueda recuperar para afrontar el próximo partido”, describió Ferretti.



Acerca de la serie que se va empatada a un gol a San Nicolás de los Garza, el técnico de los norteños estableció: “La moneda está en el aire, sacamos un empate sin jugar bien y tengo la esperanza e ilusión de que si mejoramos, podemos sacar un mejor resultado de la ida” manifestó.



Habría que revisar otras jugadas. Ricardo La Volpe, el técnico de las Águilas del América, respondió a los señalamientos de Ricardo Ferretti acerca de la jugada polémica en la que salió lesionado Gignac por Bruno Valdez.



“Habría que revisar otras jugadas, como el planchazo de Aquino o la de Torres Nilo que casi me mata a un jugador nuestro y ni siquiera sacó la tarjeta amarilla”.



Incluso, el argentino sentenció que “es una final y actuar es difícil. Yo pienso que para eso está el árbitro”.



Del partido, La Volpe presumió que fue “el mejor partido del América desde que estoy aquí. Mis jugadores se matan en la cancha y estamos en el buen camino”. Le quitamos protagonismo al rival y eso te permite que te vaya mejor, porque Tigres maneja muy bien la pelota”, explicó.



Y para el duelo de vuelta, dijo la estrategia será la misma, quietar el balón al rival y asumir el rol de protagonistas para buscar el título.

Por su parte, el jugador publicó un tweet en su cuenta, asegurando que ya volvieron a Monterrey y señaló que “ojalá” pueda ver a la afición en el Volcán para el duelo decisivo ante América. A Gignac se le puede ver con un collarín y en la publicación remarcó cinco estrellas, que de ganar el título, Tigres llegaría a cinco trofeos de Liga Mx.

Regresamos a Monterrey , gracias por sus buenas vibras Ojala nos vemos domingo en el Volcan , saludos a toda la raza ! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/pnmwFquJk4 — Gignac Andre-pierre (@10APG) December 23, 2016

Ayer, el delantero francés anotó el gol de Tigres en los últimos minutos del primer tiempo.