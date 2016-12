‘Sí o sí’ otro delantero

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

La llegada de un tercer delantero al León se ha complicado con la negativa del paraguayo Cristian Colmán y ahora la lista de posibles refuerzos se ha extendido sin freno.



Las características que busca Javier Torrente para su “Regalo de Navidad” son muy específicas: quiere un atacante que sea joven, sacrificado y capaz de jugar tanto en punta como detrás de un delantero centro.



Por ahora, la directiva Esmeralda busca en la liga Chilena y, según Torrente, también hay posibilidades con elementos que actúan en Europa.



“Hay un delantero en Chile, muy importante, que podría ayudarnos, pero también a veces los costos se vuelven un poco elevados y tenemos que combinar la calidad del jugador con la posibilidad que tiene el equipo de invertir”, dijo el técnico.



Mora es opción



Según medios chilenos, este elemento sería Felipe Mora, de 22 años y quien juega para la Universidad de Chile, luego de brillantes campañas con el Audax Italiano de aquella liga.



Según Torrente, las necesidades no tienen qué ver con la nacionalidad, por lo que el refuerzo puede ser de prácticamente cualquier país de Sudamérica.



“El que en este caso esté en la lista un segundo jugador de Chile, no tiene nada qué ver con la nacionlidad, porque también están jugadores que están jugando en ligas europeas”, aseguró.



Refuerzo necesario



La urgencia de un delantero para Torrente parte de que su plantel está lleno de jugadores que pueden ayudar en ofensiva, pero hay pocas opciones para la punta, en caso de que Mauro Boselli se lesione, además de que Germán Cano está lesionado.



“Si se lesiona Mauro Boselli, con Cano fuera todavía con un mes por delante, ¿quién sería el nueve del equipo? Evidentemente hace falta un delantero, si no encuentras la respuesta rápida, quiere decir que está haciendo falta un delantero que pueda jugar por Boselli o que pueda acompañarlo y nos de el margen de tiempo para que Cano esté bien”, comentó Torrente.



“Tratamos de que el refuerzo tenga características mixtas, que pueda acompañar a Boselli, que pueda jugar de segundo delantero o pueda también ser el ariete de ataque si es que Mauro tiene algún inconveniente, poder contar con un jugador ante cualquier tipo de problema en el ataque sería muy positivo”, agregó.



Cristian Colmán era perfecto para el puesto desde la perspectiva de Torrente y por ello, lamenta que por temas de presupuesto, no se haya concretado.