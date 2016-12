Batallan automovilistas para surtirse

EDITH ROJAS Publicada el

Ayer nuevamente miles de automovilistas batallaron para conseguir combustible en diversas partes de la ciudad y andaban con el “puro aroma”, en la reserva, haciendo filas en las gasolineras.



Desde temprano las estaciones amanecieron rodeadas de automovilistas que esperaban que los despachadores les dieran la buena noticia de que si alcanzarían cuando menos unos litros para no quedarse “tirados”.



“Yo fui a cargar a una que está por Torres Landa, frente a la colonia San Rafael, fui a las nueve y justo cuando me echaron la despachadora le dijo al de atrás que ya sólo había de la roja, me sentí con mucha suerte”, platicó Lourdes Esquivel, ama de casa.