Critican priístas incremento

“Los funcionarios que no usan el transporte público no se sienten lesionados por el aumento y lamentablemente ellos toman las decisiones”, dijo Santiago García López, dirigente estatal del PRI.



“Que un regidor nuestro votara a favor (del aumento al costo del pasaje) sí nos sentimos agraviados porque esa no es la política del partido”, aseveró.



Esto después de que Jesús Vázquez García, regidor del PRI, votara a favor del aumento de dos pesos al pasaje, que a partir del próximo 1 de enero costará 11 pesos.