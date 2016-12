Descarta Bárbara revés por basura

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA Publicada el

Para la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez la resolución judicial que ordena reponer el fallo de la licitación del servicio de recolección de basura no es motivo para reponer todo el procedimiento.



“No están modificado nada. Un revés sería que echen abajo todo porque fue ilegal, porque no se publicó, porque no se le dio oportunidad a más personas, únicamente justifica que la resolución tiene que estar más clara, es como una aclaración porque no está cambiando el fondo del asunto”, opinó.



am publicó el domingo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que el Ayuntamiento debe reponer el fallo de licitación del servicio, por no estar fundado y motivado.