ASTERISCOS *** CONTRATO PENDIENTE

*** CONTRATO PENDIENTE



El 23 de noviembre el Estado declaró desierta la licitación para el abasto y distribución de medicamentos para el Seguro Popular para lo que tiene un techo presupuestal de mil 650 millones.



*** OTRA LICITACIÓN



El subsecretario de Administración del Estado, Ángel Isidro Macías Barrón, dijo que había tiempo suficiente para lanzar otra licitación y emitir un fallo este año, no les alcanza el tiempo.



*** PARA FEBRERO



Lo que sí es que la nueva ya convocatoria se publicó ayer en CompraNet. Las empresas participantes tienen hasta el 25 de enero para presentar sus propuestas y el Comité debe dar su fallo el 3 de febrero.

***LA CONTINUIDAD



Las empresas Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) prestan el servicio de abastecimiento y distribución de medicamentos para las unidades médicas del Estado desde junio 2013, ambas apuestan por mantener el millonario contrato.



*NINGUNA CUMPLE



La primera licitación pública internacional fue declarada desierta. Se argumentó que las tres empresas participantes: Intercontinental, Dimesa y Farmacias El Fénix no cumplieron al ofrecer claves de algunos medicamentos en sobreprecio. Eso sí, pueden participar en la convocatoria publicada ayer.



*DOLOR DE CABEZA



Al inicio del gobierno de Miguel Márquez se decidió retirar al ISSEG la prestación de este servicio. Entonces se lanzó una primera licitación al sector privado y desde entonces la oposición, principalmente el Partido Verde, insiste en que se trata de contratos desventajosos al Estado, mientras que las áreas de Finanzas y de Salud defienden que prestan buen servicio a un precio de mercado.



*SIEMPRE DESIERTAS



Las licitaciones públicas previas de los años 2013 y 2015 también se declararon desiertas y el Comité de Adquisiciones del Estado terminó por asignar de manera directa a ambas empresas que hoy prestan el servicio. En 2015 y ahora la Secretaría de la Función Pública Federal nombró un testigo social, miembro de la Academia Mexicana de Auditoría Integral y del Desempeño AC, para vigilar el proceso.



*TEMA CALIENTE



El 19 de octubre pasado la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofoce) publicó el acuerdo de inicio de una investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos en territorio nacional. Y es que entre 2010 a mayo de 2016 el índice de precios de ese sector fue 10.4% superior al general.

***DEFENSA, SILENCIO



Un día después del incremento a la tarifa del transporte el alcalde Héctor López ya nada dijo, tuvo actividades privadas. Y del resto del Cabildo azul no hubo un solo mensaje para justificar su voto. Lo que sí se recordó en las redes sociales es la postura panista de 2014 en contra del alza, esa vez de 1 peso efectivo y tarjeta general, la preferencial no aumentó y se acordó gratuidad para adultos mayores.

***QUE SE VAYA



El secretario general de la CNOP en Guanajuato, Roberto Vallejo Rábago, anunció que prepara una solicitud formal para solicitar la expulsión como militante del PRI del regidor Jesús Vázquez García, luego de que votara en bloque con la mayoría panista del Ayuntamiento a favor del incremento a la tarifa del transporte de 22% en efectivo, 30% en tarjeta general y un 13.5% en tarifa preferencial.



*HISTORIA 2015



El ex diputado local leonés peleó estar en la planilla del PRI, pero fue colocado hasta la quinta posición, y no llegó, pues se privilegió al empresario zapatero Chuy Vázquez en la uno por petición del candidato José Ángel Córdova, y en la tres a Chava Ramírez, cercano a la ex alcaldesa Bárbara Botello.



*PERO YA SE FUE



El zapatero es común que haga bloque con la mayoría panista, pero el voto por un incremento significativo a un servicio público para el líder de la CNOP es “la gota que derramó el vaso”. La realidad es que en el Registro Partidario el nombre de Jesús Vázquez ya ni siquiera aparece. La intención es enviar un mensaje externo de que no los representa e interno sobre a quienes postulan.

***BÁRBARA, RETURNS



La ex alcaldesa y diputada federal, Bárbara Botello, cerró el año envalentonada, aprovechó la coyuntura para atacar al Gobierno panista por el alza al transporte y defender la licitación sobre la basura. Y hasta repitió, para quien le quiera creer, que sí tiene interés de participar por la candidatura a Gobernador. Para eso minimiza las denuncias contra su Gobierno y la orden de aprehensión contra el ex tesorero.



*CONTRA DIEGO Y 3M



Tuvo dardos para el Gobierno Estatal. Pidió la renuncia del secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, para que no use la dependencia en crear su estructura de campaña. Y le recordó al góber Márquez los casos de la compra de tierras para Toyota, Escudo y la creciente violencia. Órale...

***OPERACIÓN MONARCA



Un bloque de senadores, encabezados por el perredista Armando Ríos Piter, originarios de los estados de mayor expulsión de migrantes (Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guerrero) presentaron la llamada “Operación Monarca” que busca estrechar lazos de protección de migrantes amenazados con la próxima Presidencia de Donald Trump. Entre ellos participa el guanajuatense Juan Carlos Romero.



*Y MÁS TRATADOS



Ante la amenaza de Trump, Romero Hicks, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, se sumó al bloque de senadores panistas que presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a negociar tratados de libre comercio con China, India y Brasil, grandes economías del mundo.

PAN, antes en contra; hoy a favor

El entonces diputado federal y hoy local del PAN, Juan Carlos Muñoz, colocó en mayo 2014 propaganda en los paraderos del SIT en contra del incremento de un $1 a la tarifa del transporte.



Argumentaba que el Municipio podía generar un subsidio, que no había un estudio a la afectación de la economía del usuario que no tenía la culpa. Se ponía a sus órdenes para tramitar amparos y no pagar.