Jauja y fin de la industria petrolera

Veo con tristeza que comenzó la quiebra de Pemex. Lo que fue la industria emblema de nuestro País, símbolo de la abundancia de las riquezas que nos regaló la naturaleza, pasó de la jauja de los años 80 al inicio de su quiebra financiera. Son muchos los factores que llevaron a este escenario. Entre los externos, está el cambio rápido de tecnología para extracción en aguas profundas, la falta de asociación con los grandes productores (la OPEP) por presión norteamericana, la estrategia mundial de alianzas de petroleras, el interés por las energías renovables, la inevitable Reforma Energética y la caída de los precios del barril en los últimos dos años.



Entre las variables internas, está el esquema administrativo que tuvo Pemex desde su fundación. Creada con lo mejor de los ideales de la Revolución Mexicana, financiada con el ahorro y aportaciones del pueblo, pasó a ser en realidad propiedad de un Sindicato corrupto, que metió siempre a trabajar a familiares y a los militantes del PRI, abultando la nómina. Fue saqueada internamente por décadas: exceso de personal, licitaciones a modo, venta de activos, gastos administrativos enormes, control monopólico de la distribución de gasolina, un Contrato Colectivo con enormes prebendas para el Sindicato, pasivos laborales enormes (que deberemos ahora pagar todos) y esquemas legales que le imposibilitaban financiarse e invertir para crecer.



Es imposible hacer productiva una empresa que tiene más pasivos que activos, más trabajadores jubilados que en activo. Impensable, lograrlo cuando los indicadores de productividad (como el de número de barriles por número de trabajadores) son considerablemente menores que los internacionales. Imposible, lograrlo con costos de producción enormes y mermas en sus ductos.



Ordeñada por todos lados, comenzando por el propio gobierno federal, obligada a dar donativos a gobiernos locales y a transferir carretadas de dinero al Sindicato para que sus líderes se hicieran millonarios, Pemex ve el inicio de su hora final. Se acabaron los días en que era la “caja chica” del PRI para financiar campañas electorales.



Tuve la oportunidad de realizar con la consultoría McKinsey estudios de benchmarking para CFE y Pemex, y conocer los modelos de negocio de empresas internacionales con las que tarde o temprano competiría Pemex. Fue sorprendente conocer su oferta de servicios de venta de petróleo, electricidad y gas en uno solo, cuando aquí se constituyeron dos paraestatales que vendían, una, energía, y otra, petróleo. Imposible, competir cuando en otras regiones se diseñan unidades de negocio regionales que compiten abiertamente en el mercado de la energía con la eficiencia de sus equipos de trabajo, resultando beneficiado el cliente con gasolina barata.



Era imposible sostener la situación: años de caída de precios (ventas) e incremento de los gastos de personal. Ninguna empresa lo resiste. Se buscó este sexenio adquirir deuda para financiar nuevas exploraciones, pero sin resultados importantes. Tuvo que venir la Reforma Energética para atraer capitales en sociedad y extraer el petróleo de aguas profundas y sujetar al Sindicato para transparentar las transferencias públicas antes opacas.



Peor ahora, simpatizar con Pemex con la escasez de gasolina en las calles. Mucho peor, cuando la gente pide competencia y dejar de comprar al monopolio estatal. Es cierto que hay robo en los ductos; es cierto que hay accidentes en las refinerías, como la de Tuxpan; es cierto que el Sindicato no quiere perder la exclusividad del transporte, es cierto que algunos empresarios gasolineros presionan por la apertura, cierto que el todopoderoso Sindicato quiere mantener sus privilegios, y sus líderes, su poder...



¿Qué nos pasó que no pudimos los mexicanos administrar el petróleo?, ¿qué nos pasó que como gobierno no pudimos hacer productiva a la principal empresa del País?, ¿no pudimos como sociedad evitar que fuera saqueada por propios y extraños?



Pasarán años todavía para que Pemex muera, pues ahora su enfermedad es grave, es estructural: enfrenta competencia y ya es muy tarde para hacer los remiendos. Tendrá que reinventarse. Se acabó el tiempo. Tendrán que cambiar legislación para hacerla flexible, construirse esquemas de pago por productividad y ahorros a sus trabajadores.



Ahora, como empresa improductiva (perdón, productiva) del Estado, enfrenta los mayores desafíos, al tener en contra a la opinión pública, que quiere gasolina y barata.



Pasaron los tiempos en que el público, el cliente, vivía con un monopolio. Lamentablemente, a la empresa que nació y vivió para apuntalar el desarrollo nacional, le llegó el día de la competencia con la liberalización de precios, llevando a cuestas los vicios de décadas. Por eso pasaremos, lamentablemente, de la jauja a la decadencia de la empresa que fue un orgullo de todos los mexicanos.

José Luis Palacios Blanco es Director de la Universidad Meridiano.