Arriesgan a clientes coheteros de Zumpango

En el Mercado de Pirotecnia Bicentenario, en el municipio de Zumpango, no aprendieron la trágica lección de Tultepec.



La mayoría de los 30 locatarios de éste, que es considerado el segundo mercado de pirotecnia más grande del Estado de México, no cumple con las normas de seguridad que marca la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Los locatarios tienen mercancía fuera de los aparadores, cajas de cartón y sillas en pasillos y venta de productos importados, lo que está prohibido en el Permiso General para la Compra, Almacenamiento, Venta o Consumo de Artificios Pirotécnicos expedido por la dependencia federal.



En un recorrido se observó que al menos cinco locales no tenían extintores en las paredes, además de que en varios era posible adquirir artículos como “Saturn Missiles”, “Rowdy Crackers” y “Magic Whip”, todos de procedencia China.



Otro lineamiento que se incumplen --al igual que lo hacían los vendedores del Mercado de San Pablito, en Tultepec, que explotó el pasado martes-- es colocar los juegos pirotécnicos al alcance del público.



La mayoría de los locatarios exponen juguetería pirotécnica sobre vitrinas y colgada de lazos, mientras que en los pasillos colocan luces de bengala.



Por la temporada navideña, la mayoría tienen piñatas sostenidas de los techos de sus negocios, aunque el permiso indica que “no se permite vender en el comercio (...) materiales, papelería o cualquier otro producto en las inmediaciones del sitio de venta”.