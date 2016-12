Buscan recuperar bienes de Duarte

AGENCIA REFORMA | XALAPA, VER. Publicada el

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, busca recuperar los inmuebles que adquirió en el extranjero, con recursos públicos, su antecesor Javier Duarte.



Indicó que en las denuncias que él mismo formuló ante la PGR enlistó propiedades en Arizona, Texas, Florida y Nueva York, así como en España.



“Vamos a hacer un esfuerzo en estos días por tratar de recuperar estos bienes que están en el extranjero, que obviamente no se encuentran a nombre de Duarte sino de prestanombres”, apuntó.



En las primeras denuncias presentadas por Yunes en abril pasado se establece que Duarte posee cerca de 25 bienes inmuebles ilícitamente adquiridos a través de prestanombres con un valor superior a los 3 mil millones de pesos en México, Estados Unidos y España.



Desde marzo denunció ante la PGR que Duarte también posee inversiones e inmuebles en Costa Rica, mediante operaciones realizadas por Vicente Benítez González, ex titular de la Secretaría de Finanzas y ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, a quien acusó de ser copropietario junto con su esposa de la empresa Capital Investment Property Services Inc., con sede en Miami.



Indicó también que a través denuncias elaboradas con ciudadanos y los titulares de las dependencias estatales se busca procesar a Duarte y al ex Gobernador interino Flavino Ríos por el el empleo de helicóptero oficial donde supuestamente escapó el ex Gobernador y por las anomalías y desvíos de recursos que se han detectado en instancias del Gobierno .



El Gobernador veracruzano pidió a Duarte entregarse y le advirtió que no podrá escapar de la justicia.



“Si a Duarte le queda un poco de dignidad y un poco de sentido humano, también por sus hijos, debiera entregarse y devolverle a los veracruzanos todo lo que se robó”.