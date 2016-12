Deja cárcel Villanueva

AGENCIA QUADRATÍN | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Mario Villanueva, ex Gobernador de Quintana Roo, dejó el hospital prisión de Lexington, Kentucky, en Estados Unidos, donde estuvo recluido por su mal estado de salud.



Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del ex Mandatario, y sus abogados confirmaron la liberación de quien fue condenado en junio de 2013 por un juez de Nueva York a 204 meses de cárcel por conspiración para lavar dinero.



La pena de Villanueva fue reducida a 131 meses tras descontarse el tiempo que el acusado pasó preso en México entre 2001 y 2007.



El acusado será trasladado a una estación migratoria para su revaloración médica en tanto se lleva a cabo el papeleo para su deportación a México, en donde le espera el cumplimiento de otra sentencia de segunda instancia.



De acuerdo con su hijo, Mario Villanueva padece de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), lo que le ha degradado la respiración en un 45%. Ese padecimiento lo llevó a permanecer los últimos dos años en la prisión hospital de Kentucky.



“La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, informa que en relación con la libertad que las autoridades carcelarias del gobierno de los Estados Unidos de América otorgarán a Mario Ernesto Villanueva Madrid, en virtud de que han tenido como cumplida la sentencia que le fue dictada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York al declararse culpable de la comisión del delito de lavado de dinero, se están tomando las previsiones necesarias para coordinar su entrada a territorio nacional”, indicó la dependencia encabezada por Raúl Cervantes.



El ex Mandatario solicitó en su blog a las autoridades mexicanas ser enviado a prisión domiciliaria, una vez que sea deportado al país.



“En ninguna cárcel federal de México hay las condiciones para proporcionarme la atención médica que necesito, deberían llevarme directamente a mi casa, pero no será así.



“Y llegando a México solicitaré se me otorgue el beneficio de compurgar la pena en el domicilio en lugar de la cárcel”, anotó el acusado.

Acusado: De narcotráfico al finalizar su administración, permaneció prófugo de la justicia por dos años y dos meses, tiempo en el que medios de comunicación mexicanos publicaron diversas pruebas que lo implicaban en el transporte de droga de Colombia a Estados Unidos.

Prevén que llegue al Reclusorio Norte



Carlos Villanueva, hijo Mario Villanueva Madrid, previó que su padre sea enviado al Reclusorio Norte para que termine de cumplir su condena por narcotráfico. Muy probablemente podría ser traído al reclusorio norte, mi padre le falta cumplir sentencia de 22 años por narcotráfico”, señaló. Entrevistado por Carlos Loret de Mola, el legislador en Quintana Roo por el el Partido Encuentro Social, aseguró que su padre es un preso político. dijo que su padre sufre de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y sólo tiene la capacidad de 40% de respiración. Comentó que debido a la gravedad de su salud, Villanueva Madrid requiere de tanque de oxígeno, por lo que sería difícil que en prisión pueda tenerlo a la hora que lo necesite, por ello es que insistirán que en cuanto llegue, se le otorgue la prisión domiciliaria. El Universal