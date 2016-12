Reportan desabasto de gasolina en 10 municipios de Michoacán

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Durante hoy viernes se incrementó el desabasto de gasolina en Michoacán, principalmente en 10 municipios de la entidad; incluso, algunos establecimientos de venta cerraron sus puertas al público debido a la escasez del combustible.



El primer municipio afectado por el desabasto fue Sahuayo y posteriormente Morelia, Zamora, Pátzcuaro, Charo, Tarímbaro, Huiramba, Maravatío, Lázaro Cárdenas y Uruapan, reportaron autoridades municipales.



Mauricio Prieto Gómez, empresario del ramo, señaló que aunque también presentaron dificultades de abasto de gasolina algunas estaciones de Lázaro Cárdenas, ya empezó a llegar combustible al puerto michoacano, lo que permitió que ya empiecen a distribuirlo en las estaciones de servicio más cercanas.



El empresario explicó que al día de hoy hay un desabasto en una cuarta parte de las estaciones de servicio; “hay dificultades severas de gasolina Premium que no tenemos nada. Ayer (jueves) llegó un poco pero ya se terminó”, dijo.



“Hoy estuvimos en contacto con la encargada de la estación de almacenamiento y distribución de Tarímbaro de Pemex y nos dice que ya le llegó un poco de producto y que van a hacer todo lo operativamente necesario para distribuirlo con la mayor rapidez posible; sin embargo no nos garantizan que el día de hoy quede restablecido el abasto de combustible”, agregó Mauricio Prieto.



En ese sentido, confió en que este sábado quede restablecida una parte del servicio, pues ya empezó a llegar producto Magna a las estaciones de almacenamiento y distribución de Pemex.



“Insisto, me dicen en Pemex que van a hacer todo lo posible para distribuirlo de la manera más rápida e incluso me decían que van a trabajar hasta las dos o tres de la mañana del día de mañana”, apuntó.



Precisó que si bien ya empezó a llegar combustible al estado, ahora enfrentan otro problema severo de operatividad, ya que tan sólo para la región Morelia y municipios aledaños, Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con 125 pipas para la distribución y tiene solicitadas 600 para abastecer las estaciones.



Consideró que esa cantidad es imposible cubrir en una sola jornada, ya que, explicó, un vehículo de transporte logra dos o máximo tres viajes al día según la distancia, por lo que se requerirían cerca de 250 ó 300 pipas para cubrir la demanda más urgente y Petróleos Mexicanos no las tiene.