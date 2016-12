Dejan fuera a congresistas ¡por usar minifaldas!

AGENCIA REFORMA Publicada el

Alrededor de 50 empleados y legisladores del Knesset (Parlamento israelí) protestaron en la entrada de la sede después de que el personal de seguridad impidiera el acceso al recinto a varias funcionarias porque sus faldas era muy cortas.



Aunque las normas del Parlamento especifican el código de vestimenta, que incluye la prohibición del uso de faldas cortas, no hay una especificación que indique cuál es el largo que se considera adecuado.



Las afectadas dijeron que esta semana las sorprendió la medida, que es un cambio en la operación del personal de seguridad, que siempre ha permitido usar la misma ropa, sin que, hasta ahora, supusiera problema.



“Me he puesto este vestido muchas veces”, dijo Kesem Rozenblat, una consejera parlamentaria, de 30 años, a quien se le impidió la entrada a su lugar de trabajo.



“Quizá les dan miedo las piernas de las mujeres, no sé”, añadió.



El problema se hizo público después de que a una asesora del legislador Merav Michaeli, del partido Unión Sionista, se le restringiera el acceso al Knesset.



En la radio, Michaeli, se mostró indignada y dijo que se trataba de un “intento para imponer costumbres fundamentalistas”.



En Twitter, Michaeli publicó una foto mostrando a varias asesoras que fueron víctimas de la nueva medida y escribió: “Irán está aquí, en el Knesset”.



Por su parte, el parlamentario Manuel Tajtenberg protesto ese día de forma particular: se quitó la camisa ante los guardias gritó a sus compañeras, con ironía: “Todas ustedes tienen que llevar burqas”.