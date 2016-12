Divide Obama a EU: Putin

AP | MOSCÚ, RUSIA Publicada el

La Administración del Presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, divide a la Nación y se rebaja al pedir que los votantes sufragar en contra de Donald Trump; así lo aseguró el Mandatario ruso, Vladimir Putin, en su tradicional rueda de prensa anual.



“La actual Administración (de EU) divide a la nación. El llamamiento a los electores para que no voten por el Presidente electo (Donald Trump) es un paso hacia la división de la nación”, dijo el jefe del Kremlin.



Pese a todo, recordó, el Partido Demócrata salió perdiendo de esa votación, ya que cuatro de sus votantes lo hicieron en contra de la candidatura de Hillary Clinton, mientras que sólo dos de los que debían votar por Trump no cumplieron con su obligación.



“Incluso aquí han perdido. Pierden en todos los frentes, pero buscan culpables en el exterior. Eso rebaja su propia dignidad”, apuntó el Presidente ruso.



“(El Partido Demócrata) no sólo perdió los comicios presidenciales, sino también en el Senado y Congreso, donde los republicanos tienen mayoría. ¿También esto es obra mía? Ya, y luego hicimos una fiesta sobre las ruinas de una capilla del Siglo 18”, dijo, aludiendo a acusaciones que le responsabilizan directamente del ciberespionaje a demócratas.



“Todo esto demuestra que la actual Administración sufre problemas estructurales y la élite del Partido Demócrata no entiende la situación real”, dijo el Mandatario.



Putin añadió que sólo los rusos confiaban en que Trump resultara elegido Presidente.



“El ex Presidente Ronald Reagan habría estado contento de ver que el Presidente electo supo tomarle el pulso a la sociedad estadounidense tan bien que continuó con su estrategia hasta el final, a pesar de que nadie, excepto nosotros, creía que pudiera ganar”.



Al tiempo, valoró como muy positivo el dato acerca de que el 37% de los votantes del Partido Republicano simpatizan con él.



“No considero que sea gracias a mí, el hecho de que la mayoría de votantes republicanos apoyen al Presidente ruso”.



“Eso significa que gran parte del pueblo estadounidense tiene la misma idea (que nosotros) de cómo debería ser el mundo, de nuestros problemas y peligros comunes”, dijo.



Aplaude promesa nuclear de Trump



En su maratónica conferencia anual, Putin dijo que no ve nada inusual en la promesa de Trump de fortalecer el poderío nuclear estadounidense, pues la propuesta se ajusta a lo que el magnate decía en su candidatura.



El líder ruso aseguró que las fuerzas militares rusas pueden vencer a cualquier agresor, pero reconoció que las fuerzas armadas estadounidenses son mayores en tamaño.



Calificó la modernización del arsenal nuclear ruso como un objetivo obligatorio ante el sistema de defensas antimisiles de EU.



“No somos nosotros los que estamos acelerando la carrera armamentista’’, mantuvo Putin, al asegurar que los misiles nucleares rusos son capaces de penetrar cualquier sistema de defensa aéreo.



(Con información de la agencia EFE)

Pide que se disculpen: El Presidente ruso exigió a los demócratas que le pidan perdón por afirmar que él y su gobierno intervinieron en las elecciones de Estados Unidos.

Difunde Trump carta de Putin



Donald Trump divulgó una carta que le envió el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 15 de diciembre, en la que el ruso se manifiesta en favor de mejorar las relaciones bilaterales.



Putin expresa confianza en que, una vez que Trump asuma el poder, Washington y Moscú restaurarán el marco de cooperación bilateral y la colaboración internacional en un nuevo nivel cualitativo.



Conforme a la traducción no oficial de la carta, Putin señala que la mejoría de las relaciones bilaterales podría conseguirse actuando de forma constructiva y pragmática.



En la nota oficial que acompañó al mensaje, Trump comentó que era una “bella carta de Vladimir Putin”.



“Espero que las dos partes sean capaces de hacer realidad estos pensamientos, y que no tengamos que viajar en un camino alterno”, añadió el Presidente electo.



Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó a CNN que Putin, mandó la carta a Trump. A. Reforma