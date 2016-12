Van 10 constructoras que son inhabilitadas

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

El Secretario de Obra Pública del Estado (SOP) José Arturo Durán Miranda dijo que en la presente administración de Miguel Márquez Márquez se ha inhabilitado a 10 empresas constructoras por incumplimiento de contratos, y aseguró que no hay “moches” porque no hay gestores, ni intermediarios en el manejo de afectaciones.



Entre las compañías que han sido suspendidas, por lo menos un año, dentro del padrón de contratistas de la SOP está la empresa constructora GEN S. A de C. V, por incumplimiento en la construcción del Hospital Comunitario en Las Joyas, el cual lleva un avance de 55% y cuyos trabajos están detenidos desde septiembre.



“Una empresa a la que la SOP le rescinde el contrato, no se le vuelve a contratar. Además a todas se les sanciona”, puntualizó Durán Miranda.