ASTERISCOS *** MULTA NAVIDEÑA 

*** MULTA NAVIDEÑA



Vaya, vaya, el Instituto Nacional Electoral (INE) le endilgó una multota al PAN de Guanajuato por 18 millones de pesos, adicional a otros 5 millones que ya le descuentan mes con mes.



*DESORDEN AZUL



El INE encontró un desorden en la comprobación de los gastos del proceso electoral 2014-2015, que estuvo bajo la conducción del entonces dirigente estatal, Gerardo Trujillo Flores.



*platos y cargos



El actual dirigente, Humberto Andrade, deberá de pagar ‘los platos rotos’ de la sanción. En tanto el entonces responsable se mantiene como Subsecretario Operativo del mismísimo gobernador Miguel Márquez.

***PGR, ENREDO



La PGR en Guanajuato ya se enredó con el caso del irregular cateo a una pequeña empresa fabricante de suelas ubicada en El Coecillo, en agosto de 2015, ante la batalla jurídica que le plantó el aguerrido abogado Roberto Saucedo Pimentel, quien es hermano del fabricante afectado, para mala fortuna de la autoridad federal acostumbrada a no explicar nada ni a nadie sobre las motivaciones de sus actuaciones.



*LA ORDEN



En octubre un Tribunal Colegiado obligó a la Delegación de la PGR “a determinar la situación jurídica que guarda el referido objeto, y, de ser procedente, lo devuelva a su titular”. Es una memoria de grabación de las cámaras de video de circuito cerrado de las que se apropió indebidamente en el cateo. Ya antes le habían regresado pares de suela y moldes al no probarse el supuesto delito de “piratería”.



*NADIE SABE



La memoria de grabación no se asentó en el acta del cateo y ya nadie sabe nadie supo dónde quedó. Lo nuevo ahora es que la PGR no pudo cumplir con esa orden judicial de informar qué hizo con el objeto.



*CONTRA SU FISCAL



El delegado, Jaime Porfirio García, decidió abrir una investigación penal en contra de la fiscal que llevó a cabo el cateo, Leyden Arista Padilla, y/o quienes resulten. El cuestionamiento del abogado Saucedo Pimentel es que en el acto había entre 10 y 15 servidores públicos, los cuales no han sido llamado a declarar ni investigados y no le vayan a querer “cargar todo el muertito” a una sola persona.

***DIEGO EN PURÍSIMA



El secretario de Desarrollo Social del Estado, Diego Sinhué Rodríguez, no descansa, ayer visitó dos polígonos de marginación en Purísima del Rincón. Desde ahí también lanzó la propuesta de que los municipios de Guanajuato adopten el modelo de Fideicomiso de Obras por Cooperación (Fidoc) que se tiene en León, para pavimentar más calles con aportaciones del Gobierno pero también de los colonos.



*APOYO A ORGANIZACIONES



También adelantó que en enero se entregarán los cheques de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que concursaron en una convocatoria abierta. En el 2016 el recurso que se reparte en ese programa es sobre 49 millones de pesos y para el próximo año se tiene presupuestada una cantidad equivalente.

***CONCAMIN, RELEVO



La Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) ya alista a nivel nacional el proceso de elección de su Presidente para 2017-2018. Recién formaron el Comité de Elecciones que integran dos ex dirigentes nacionales, un reconocido jurista y dos empresarios de prestigio, uno de los elegidos fue el coordinador de Concamin Bajío, don Ricardo Alaniz Posada.



*LA CONTINUIDAD



Ya está planchada la ratificación -en febrero- del jalisciense Manuel Herrera Vega. También, en la misma asamblea, es altamente probable que tenga “luz verde” por otro año al frente de Concamin Bajío el empresario textil y político panista, esa decisión depende directamente del Presidente Nacional.



*2017, APRETADO



De acuerdo a las estimaciones de Concamin Nacional el panorama económico para 2017 no es nada alentador. Este año se prevé cerrar con la generación de hasta 690 mil empleos, de los cuales entre 300 a 315 mil son por la industria nacional, mientras que para el siguiente año de los 610 a 640 mil nuevos empleos totales proyectados la planta productiva nacional apuesta a crear entre 250 a 280 mil.

***SALIM CON LORET



El que interrumpirá su descanso navideño para estar el lunes con el periodista Carlos Loret de Mola, es el diputado federal leonés, Miguel Ángel Salim. En su calidad de Secretario de la Comisión de Economía en San Lázaro participará en una mesa de análisis para opinar sobre temas económicos como el presupuesto 2017, el factor Donald Trump, el tipo de cambio, inflación, gasolina, deuda pública, etc.



*EN SU AGENDA



En la agenda del panista leonés está plantear su propuesta de conformar una Comisión Bicamaral (diputados y senadores) para dar seguimiento a las negociaciones de una eventual revisión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya planteó Trump para en cuanto asuma el poder. También hace falta poner sobre la mesa cuál es la situación real financiera y productiva de Pemex.

Afilia IMSS a estudiantes

En Guanajuato más de 275 mil estudiantes de preparatoria y universidad están ya afiliados al IMSS.



La Delegación del IMSS realizó un evento de afiliación de estudiantes en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato y se recordó que tienen derecho a la asistencia médica preventiva, médica quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera gratuita.



El evento lo encabezó el delegado del IMSS en Guanajuato, Sergio Andrés Santibáñez, y la directora general de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, María de la Paz Chagoya Garnica.