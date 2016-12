El bálsamo de la familia y la Navidad

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO Publicada el

Las últimas semanas recordaron al país lo que era una crisis económica con la devaluación del peso, la escasez de la gasolina y su próximo aumento. Aún en los peores momentos no habíamos vivido el cierre de estaciones o largas colas de horas para llenar un tanque de combustible.



Las explicaciones de las autoridades son contradictorias e increíbles. Dijeron que era una toma clandestina la que había provocado el desabasto, luego se especuló que la refinería de Salamanca estaba parada porque no pagaba cuentas a los proveedores. También hubo quien culpara a las propias estaciones porque estarían especulando con los inventarios que en una semana se venderán con un aumento de entre un 15 y un 20 por ciento.



La verdad se esconde en una respuesta simple: PEMEX está quebrado y ya ni siquiera puede abastecer al mercado nacional. Importa la mitad o más de lo que consumimos y sus deudas la hunden. Durante 40 años la empresa sostuvo hasta un 40 por ciento de las finanzas públicas descargando a los contribuyentes de la responsabilidad de pagar por su gobierno.



El golpe del aumento seco del próximo enero será un apretón duro para la población y las empresas. Si en Guanajuato se consumen entre 7 y 10 millones de litros diarios de gasolinas y diesel, el impacto de 2 pesos significará un desembolso adicional de hasta 20 millones de pesos diarios, unos 7 mil millones al año.



Será también un recordatorio de cómo podemos empobrecer aún con la riqueza del subsuelo. Cuando vemos gasolineras cerradas, cuando sabemos lo que viene, queda reflexionar sobre la corresponsabilidad ciudadana.



Apenas el jueves supimos de un soborno de 6 millones de dólares a un “alto funcionario” de PEMEX por otorgar contratos a una constructora brasileña. Nos enteramos por las cortes norteamericanas.



Contrapunto.



Hoy nos queda, como contrapeso a la adversidad, la suave paz de la Navidad, los abrazos de la familia que llenan el alma; el aroma a hogar cuando estamos juntos y, como siempre, la esperanza de que sabremos superar las tormentas del presente.



La Navidad y su época tiene tantos colores, sabores y sentimientos que ninguna otra puede comparársele. Gozamos en su significado de esperanza, sufrimos por la nostalgia de quienes ya no nos acompañan y añoramos la paz perdida de lo que era una sociedad menos compleja y violenta. A cada Navidad se suma la vivencia de todas las anteriores como se va recargando una infusión o un café.



Hoy vale la pena olvidar todo lo que nos aqueja y desprenderse en lo posible del pasado y del futuro. La magia del hoy está en los otros, en sus palabras, en las sonrisas y las charlas alrededor de una mesa que quisiéramos no terminaran con las primeras horas del día 25.



La Navidad es todo lo que quisiéramos siempre para nuestras familias, nuestra comunidad y el país: Paz, Amor, Amistad, familias unidas y la indestructible fe en nosotros mismos y los demás.