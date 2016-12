Aseguran que promoción Uber/Coca Cola es una estafa

EL UNIVERSAL Publicada el

Usuarios del sistema de transporte Uber aseguran que la promoción "¡Uber y Coca Cola te llevamos a tu Cena de Navidad!" no funciona como prometieron ambas empresas.



"Porque sabemos que estos días te has esforzado en llevar la magia a tu hogar al decorar la casa, iluminar el árbol y cocinar la mejor cena, queremos obsequiarte un código para que puedas viajar gratis a tu cena de Navidad", se escribió en el sitio de Uber.



COCACOLAENUBER es el código con el que las personas podrían obtener 120 pesos de descuento en su viaje, el cual podría usarse a las 4 de la mañana del 25 de diciembre, sin embargo, varios se quejan de no poder hacer uso de la promoción.



Lo que los afectados no notaron es que Uber explica que el descuento se limitaba a los primeros 25 mil usuarios que hicieran uso del obsequio, a partir de las 18:00 horas del 22 de diciembre.