“El Bronco” pide que maestros disciplinen a estudiantes

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se pronunció por regresar a los maestros el poder de estirar las orejas a sus alumnos para disciplinarlos y corregirlos.



Al anunciar la creación del Colegio de Bachilleres Militarizado Mixto General Mariano Escobedo, El Bronco señaló que su tarea como gobernador es arreglar lo que otros descompusieron, por lo que será necesario cambiar la mentalidad de muchos.



Entre esas tareas está el cómo ayudar no sólo a los jóvenes, sino también a los padres de familia que tienen problemas con ellos. Comentó que a los papás a veces les da vergüenza “decir que tenemos un hijo que no nos hace caso o que está por mal camino”.



Agregó que con el actual sistema educativo quizá seguimos patinando en el mismo charco, cuando hay una sociedad de jóvenes con más información, y debemos hacer un equilibrio en las decisiones para que tengan una segunda oportunidad aunque hayan cometido un error.



“Por eso hemos decidido a traer el Colegio de Bachilleres Militarizado, que nos fue propuesto”, porque hay miles de jóvenes en este estado que quieren buscar esa ruta en la que la disciplina es fundamental.



Luego preguntó a los presentes: “¿Cuántos de ustedes no fueron corregidos por sus padres de otra manera a como hoy ustedes corrigen a sus hijos? ¿A ver, díganme?”



Prosiguió: “¿A cuántos de ustedes no les estiraron la oreja cuando no hacían las cosas? ¿Y por qué hoy se enojan cuando un maestro trata de corregir a sus hijos?.



“Tenemos que regresar el poder al maestro, que la sociedad entienda que el maestro es fundamental para que nuestros hijos tengan una ruta por el lado del bien. Debemos de hacerlo a pesar de la resistencia”, dijo el gobernador.