Desea que Obama muera y Michelle se regrese a África

Carl Paladino, co-presidente de la campaña del ahora presidente electo, Donald Trump, y amigo cercano a él, ha causado la molestia de estadounidenses y políticos en el país, por sus comentarios contra el presidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama.

Dando sus deseos de 2017 para Artvoice, Paladino fue cuestionado y aseguró que espera que Obama muera de la enfermedad de las vacas locas, tras haber tenido relaciones sexuales con un Hereford.

“Él muere antes de ser juzgado y será enterrado al lado de Valerie Jarret (quien trabaja como Consejera en el Gobierno de Barack Obama), quien muere semanas después de ser condenada por traición y sedición, cuando su compañero de celda, un yihadista, la confunda y le corte la cabeza", declaró.

Posteriormente agregó que espera que Michelle Obama “vuelva a ser un hombre” y se pierda en Zimbabue, donde “vivirá cómodamente en una cueva, con Maxie, un gorila”.

Paladino no negó los comentarios en una plática con The Buffalo News y después declaró para Washington Post que sus comentarios no tenían que ver con racismo.

“Son sobre dos ingratos elitistas que han odiado a su país de mala manera y destruido su mano de obra en muchos aspectos por ocho años”, declaró y agregó que sigue estando “activo” en el grupo de Donald Trump.

Ante esto, Jessica Ditto, vocera de Donald Trump, declaró que los comentarios de Carl Paladino son lamentables y no tienen lugar en el discurso del presidente electo.

Posteriormente, Paladino habló para Times y señaló que lo que dijo fue para que la gente “despertara” y tuviera “su atención”.