El cerebro y la religión

LUIS BENITO BUSTAMANTE Publicada el

Un estudio reciente esclarece que las experiencias religiosas y espirituales activan los canales de satisfacción en el cerebro, generando un efecto similar al que experimentamos al estar enamorados, al tener relaciones sexuales, al apostar en los juegos de azar, al tomar drogas y al escuchar la melodía que más nos gusta.



La investigación se realizó en un grupo de religiosos menores de 40 años, 7 mujeres y 12 hombres, de los cuales todos se consideran devotos y que realizan trabajo misionero; se descubrió que cuando ellos piensan en Dios su cerebro se pone en alerta, de la misma forma que sucede cuando se ingieren drogas o cuando nos abraza una persona a la que queremos mucho. Debo aclarar que la investigación no es aceptada por otros investigadores, debido a que el grupo de religiosos es muy pequeño y no representa una evidencia suficiente para afirmar que el pensar en lo espiritual ayuda al cerebro a funcionar mejor; sin embargo, estos son los primeros estudios con resultados públicos que están demostrando cómo los individuos respondemos a la idea de que Dios sí existe. Es cada vez más grande el interés por estudiar la importancia de nuestro desempeño religioso debido a los efectos saludables en nosotros, en nuestro estado emocional, y en las decisiones que tomamos.



La realidad es que apenas estamos iniciando a entender cómo es que el cerebro participa en experiencias relacionadas con el espíritu, lo divino, o transcendental. Son muchas otras investigaciones derivadas por los avances tecnológicos y que hoy nos permiten responder preguntas que existieron por años, son nuevas alternativas para ayudar al ser humano a vivir mejor. Otro estudio realizado con 900 personas con diferentes historiales, sexo, y edades, confirmó que las personas que se sienten confiadas en que Dios las cuida y las protege son más propensas a tomar riesgos más grandes en todos los aspectos de su vida.



Seamos religiosos o no, es indiscutible que la religión ha sido una fuerza muy poderosa en las sociedades humanas desde tiempos muy remotos. Y el entender la manera en que la religión hace a las personas sentir aporta una alternativa para todos en lo que se conoce como la influencia más grande de nuestra especie, la religión.



Por otro lado, en el mismo estudio se reportan respuestas similares cuando en vez de estar pensando en Dios ellos realizaban servicio comunitario, la reacción era de paz física y mental y cambios de temperatura del cuerpo. El cerebro se estaba escaneando todo el tiempo para poder demostrar los resultados y como se presentaban los cambios de los fluidos en el cerebro.



Dentro de las actividades del cerebro está controlar los sentimientos y las adicciones por medio de hormonas como la dopamina. Las emociones espirituales también generan cambios en la actividad neurológica como en el corazón y la respiración.



Las experiencias religiosas se consideran poderosas para tomar decisiones y el entender cómo trabaja el cerebro en distintas emociones nos permite motivar el cerebro de una manera más eficiente en la toma de decisiones que sean realmente importantes. ¡Namaste!